Ukrayna dünyanın en çok mayınlı ülkesi

Ukrayna dünyanın en çok mayınlı ülkesi

Ukrayna dünyanın en çok mayınlı ülkesi Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında bir buçuk yıl geride kaldı. Çatışmaların gölgesinde Ukrayna dünyanın en çok mayınlı ülkesi haline geldi. Habertürk Güvenlik Politikaları Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

Ukrayna şu anda en çok mayınlı ülke. Güvenli hale getirmek onlarca yıl alacak.

Çatışmaların bir buçuk yılında, kara mayınları, patlamamış bombalar, top mermileri ve savaşın diğer ölümcül yan ürünleriyle birlikte, Ukrayna'nın kabaca Florida veya Uruguay büyüklüğünde bir bölümünü kirletti. Dünyanın en çok mayınlı ülkesi haline geldi.

Ukrayna'nın kalbinin tehlikelerle dolu çorak arazilere dönüşmesi, mühimmat uzmanlarının nadiren görüldüğü ve geri alınmasının yüzlerce yıl ve milyarlarca dolar alabileceğini söylediği ölçekte uzun vadeli bir felaket.

Patlamamış mühimmat olarak bilinen tehlikeleri ortadan kaldırma çabalarının yanı sıra, sorunun tam boyutunu ölçme çabaları, ancak çatışmanın halen devam etmesi koşuluyla ilerleyebilir. Ancak Ukrayna hükümeti ve bağımsız insani mayın temizleme grupları tarafından toplanan veriler, kesin bir hikaye anlatıyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.