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        Haberler Dünya Ukrayna Gelekurmay Başkanı en şiddetli çatışmaların Kharkiv'de yaşandığını bildirdi

        Ukrayna Gelekurmay Başkanı en şiddetli çatışmaların Kharkiv'de yaşandığını bildirdi

        Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, Ukrayna'daki en yoğun çatışmaların Donetsk ve Kharkiv bölgesinde yaşandığını, Rus birliklerin bazı kentlerde sokak çatışmalarına girdiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:03
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        Ukraya Genelkurmay Başkanı: Kharkiv'de durum zor
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        Ukrayna'nın en üst düzey komutanı Syrskyi, Ukrayna'daki en yoğun çatışmaların şu anda Rus güçlerinin elindeki Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Kurakhove cephelerinde ve Kharkiv bölgesinin doğusundaki Kupiansk'ta gerçekleştiğini söyledi.

        Oleksandr Syrskyi, Moskova birliklerinin Vovchansk kasabasında sokak çatışmalarına girdiğini ve yeni bir cephe açtığı Kharkiv bölgesinin kuzeyindeki iki önemli savaş alanı olan Lyptsi yakınlarında savunmada olduğunu belirtti.

        Genelkurmay Başkanı, Kupiansk'taki durumun zor olduğunu ifade ederken, Rus birliklerin Kharkiv'deki saldırıları sürdürmek için diğer bölgelerdeki yedek birlikleri Kharkiv'e kaydırdığını açıkladı.

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