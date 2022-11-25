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Getty Images Kiev

Ukrayna'nın ulusal enerji şirketi Ukrenergo, Rusya'nın bu hafta düzenlediği yoğun füze saldırıları sonrası ülkenin elektrik ihtiyacının sadece yüzde 50'sinin karşılanabildiğini açıkladı.

Ülkenin iletişim hatları operatörü de olan şirketten yapılan açıklamada, önceliğin saldırılarda hasar alan kilit altyapı tesislerindeki onarım çalışmalarına verildiği belirtildi, "Ancak maalesef bu çalışmalar uzun sürüyor" denildi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de, Rusya'nın işgale başlaması sonrası enerji tedariği açısından "en zor dönemi" yaşadıklarını söyledi.

Zelenskiy, başkent Kiev dahil 15 bölgede, içme suyu sıkıntısı da yaşandığını açıkladı.

"Rus askerleri savaşmayı bilmiyor" diyen Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala yapabildikleri tek şey terör estirmek. Enerji terörü, topçu terörü ya da füze terörü. Rusya, mevcut liderlerinin yönetiminde bu kadar alçalmış durumda."

BBC'ye konuşan Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska da Ukrayna halkının "enerji kıtlığına dayanmaya hazır olduğunu" söyledi.

Zelenska ülkelerinde yapılan bir kamuoyu araştırmasının, halkın yüzde 90'ının, özellikle de Avrupa Birliği üyeliği perspektifini görmeleri halinde, 2 ya da 3 yıl enerji kesintileriyle yaşayabileceğini düşündüğünü belirtti.

Getty Images Kiev

Ukrayna Başbakan Yardımcısı: Terörist Rusya bize kareşı enerji savaşı başlattı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk ise "Terörist Rusya bize karşı bir enerji savaşı başlattı. Amacı büyük bir insani kriz yaratmak. Bizim için en büyük zorluk, en hassas kategoriler olan yaşlılar, çocuklu kadınlar ve hastanelerdeki hastalar" dedi ve ekledi:

"Halkımızın 120 gün dayanması gerekiyor çünkü bunlar kış günleri, kış ayları. Rusya, halkımıza kışın maksimum acıyı yaşatmak istiyor."

Kışın etkisini göstermeye başladığı Ukrayna'nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında ve kar yağışı başladı.

Yetkililer, ülke çapında hipotermi (Normalde yaklaşık 37 derece olan vücut sıcaklığının 35 derecenin altına düşmesi) sonucu ölenler olabileceğini söylüyor.

Kiev'de dün halkın yüzde 70'i elektriksiz kalmış, BBC Ukraynaca Servisi'ne konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko şehrin elektriksiz, gazsız ve susuz kalabileceği "en kötü senaryoyu" dışlamadığını söylemişti.

Daha sonra Ukrayna yetkilileri tüm bölgelere yavaş da olsa elektrik ve su verilmeye başlandığını duyurmuştu.

Rusya 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov dün yaptığı açıklamada, Ukrayna liderlerinin, Rusya'nın taleplerini yerine getirerek savaşa son ve "halklarının acı çekmesine" son verebileceklerini söylemişti.

Zelenskiy'nin danışmanı Mykhailo Podolyak'ın Peskov'a yanıtı ise "Şehirlere füze yağdırırken barış çağrısı yapmak en üst düzey kişilik bozukluğudur" olmuştu.

Öte yandan, Ukrayna yetkilileri, Rusya'nın bir süre çekildiği Herson kentinde düzenlediği son füze saldırılarında 4 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Saldırılarda bir çocuk parkı da isabet aldı, vurulan yüksek bir binada da yangın çıktı.