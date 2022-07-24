Savaşın ardından değişen ittifaklar ve güç dengeleri 0:00 / 0:00

II. Dünya Savaşı’nın ardından ABD ve SSCB olmak üzere çift kutba ayrılan dünya, ABD’nin başını çektiği NATO ve SSCB’nin liderliğini yaptığı Varşova Paktı ile askeri birliklerini de kurdu. 45 yıl boyunca dolaylı yoldan çatışan bu iki devletin mücadelesi 1990’da SSCB’nin çöküşüyle son buldu. Ancak Batı dünyasının askeri çatısı NATO, varlığını sürdürmeye devam etti.

'BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN' NATO

Balkan İç Savaşı ve Afganistan operasyonlarında ön planda olan NATO, özünde Rusya’ya karşı kurulmuş bir askeri ittifak olması ve NATO üyesi devletlerin siyasi ve ekonomik istikrar gereği Rusya’ya karşı çatışmacı bir politika yerine ticari partnerlik statüsünü benimsemesi nedeniyle NATO’nun ağırlığı ve nüfuzunda azalmalar oldu. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019 yılında, NATO’ "beyin ölümünün" gerçekleştiğini söyledi.

Dönemin Almanya Başbakanı Merkel ise, NATO’da sorunlar olduğunu kabul ettiğini ifade ederken, Macron’un keskin yorumuna katılmadığını belirtti. 2021 yılının en büyük gündemlerinden biri, ‘kendi ayakları üzerinde durabilen bir AB ordusu’ kurmak oldu.

SOĞUK SAVAŞ'IN ARDINDAN RUSYA

Rusya ise, SSCB’nin dağılmasının ardından ekonomik ve siyasi gücünü muhafaza etmek, otoriteyi yeniden sağlamak ve dünya üzerindeki nüfuzunu korumak için 10 yıldan fazla süre çalıştı. 1990-95 yılları arasında GSYİH ve sanayi üretiminin yüzde 50’sini kaybeden Rusya, devasa coğrafyasında da kendini siyasi krizlerin ve çatışmaların içinde buldu. Ancak Putin’in 2000 yılında iktidara gelmesiyle ülkenin toparlanması hızlandı.

Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan gibi Orta Asya ülkeleri birçok açıdan Rusya ile derin bağlara sahipken, Asya’nın devi Çin de Rusya’nın en büyük müttefiki konumuna geldi. ABD’nin özellikle Japonya’daki askeri varlığı, Çin ile olan mücadele ve Birleşik Krallık mazisi sebebiyle Hindistan’ın Batı dünyasına yakınlığı ve Kuzey-Güney Kore ayrımı sebebiyle ekonomik olarak gelişmiş olan Güney Kore’nin ABD ile müttefikliği sonucu yakınlaşan Rusya ve Çin; 2001 yılında Şangay İşbirliği Örgütü’nü (ŞİÖ) kurdu. Beş devlet ile başlayan örgütün tam üye sayısı sonra altıya ulaştı: Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan. ŞİÖ’ye yıllar içinde kritik bir üye daha katıldı: İran.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından hem NATO, hem de Asya’daki dengeler olağanüstü bir değişim gösterdi. ‘Beyin ölümü gerçekleşti’ denen NATO, Rusya fobisi yaşayan tüm ülkelerin sığınmak istediği bir şemsiye haline geldi. NATO, ‘açık kapı’ politikasıyla birçok eski Demir Perde ülkesini ittifaka alarak Rusya’dan koparırken, Rusya en büyük ticari ve siyasi ortağı Çin olmasına rağmen Çin ile yer yer çatışma derecesinde problemli ilişkileri olan Hindistan’a silah satarak, Hindistan’ın tarihi rakibi Pakistan’a da lojistik ve güvenlik desteği sağlayarak ABD’nin Asya nüfuzunu kırmaya çalıştı.

SAVAŞ SONRASI NATO

Saldırıdan bir hafta sonra Birleşmiş Milletler (BM) acil oylama yapmış ve 193 üye ülkeden 141'i işgali kınamıştı. Ancak Çin, Hindistan, Pakistan ve Güney Afrika da dahil olmak üzere bazı büyük ülkeler çekimser kalmayı tercih etti.

Savaşın başlangıcının ardından Ukrayna ve Gürcistan NATO ve AB’ye üyelik başvurusunda bulundu. Tüm NATO üyesi ülkeler teyakkuza geçerek Ukrayna’ya askeri destek politikaları geliştirdi.