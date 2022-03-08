Ukraynalı kadınların en zor 8 Mart'ı 0:00 / 0:00

52 yaşındaki öğretmen Olena Kurilo'nun yıkık bina önündeki kanlar içerisindeki o meşhur karesi, savaşın belki de gerçek yüzünü gösteren ilk fotoğraftı...

Belki de bir çoğumuz, bunun bir operasyondan ötesi olduğunu ve sivillerin de kurbanlar olduğu gerçeğini o kare ile farketti...

Öğretmen Kurilo'nun bu karesi aslında Ukraynalı kadınların belki de uzun zaman sonra geçirdiği en zor Kadınlar Günü'nün de bir habercisiydi...

ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK 1.5 MİLYON KİŞİ ÜLKELERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Savaşın 13. gününde Ukrayna'dan diğer ülkelere 10 günlük süre içinde toplamda 1 milyon 500 kişinin geçiş yaptı. Bunların çoğu kadınlar ve çocuklardı...

18-60 yaş arası erkeklerin tamamı askere savaşmaya giderken, kadınlar çocuklarını da alarak 1 bavulla ülkelerini geride bırakmak durumunda kalıyor. Kimi eşini, kimi anne babasını geride bırakıyor, kimisi de yeni doğan bebeği ile bilmediği dilin hakim sürdüğü ülkeye gidiyor.

3,5 yaşındaki kızı ile Kiev'i terk edene kadar rehabilitasyon merkezinde çalışan 27 yaşındaki Polina Shulga "Tabii ki çocuğunuz ile birlikte seyahat etmek çok zor ancak ona durumu açıkladım ve savaş bittiğinde geri döneceğimizi söyledim. Çocuğuma karşı sorumluluklarım olduğunu düşünüyorum, tam da bu nedenle bu adımı atıp gitmeyi tercih ettim. O olmasaydı bilinmezliğe yolculuk yapmayı düşünmezdim bile" diyerek mücadelesinin çocuğu için olduğunu ifade ediyor.

Donetsk bölgesinde yaşayan ve evini terk etmek zorunda kalan Nataliya Grigoriyovna Levchinka, "Ne diyebilirim ki? Bütün bunlar sürekli devam eden bir kabus gibi. Eğer kızım için olmasaydım bambaşka bir halde olurdum. Her şeyi bıraktık. Ailemi, arkadaşlarımı, bugüne kadar sahip olduklarımı... Her şeyi bıraktık" diyerek yaşananlara hala anlam veremediğini vurguluyor.

80 BİN KADIN İÇİN RİSK

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerine göre, Ukrayna’da yaklaşık 80 bin kadın 3 ay içinde doğum yapacak ve çoğu hayati hizmete ulaşamayacak. Yani bazıları için çocuk doğurmak hayat değiştiren bir deneyim olmak yerine hayatı tehdit eden bir deneyim haline gelecek.

Birleşmiş Milletler acil ateşkes ve kadınlar ile çocuklar da dahil olmak üzere tüm insanların insan haklarını ve onurunu korumaya yönelik uluslararası yükümlülüklere saygı duymaya çağırsa da ateşkesin 2 kez iptal olması ve insani koridorun hala oluşturulamaması da kadınlar için şartların n yazık ki daha da kötüleşeceğini habercisi olarak görülüyor.

Kısaca Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalan ve Ukrayna'dan ayrılamayan kadınlar için ilerleyen günler yine zorlu ancak tüm zorluklara rağmen hiçbiri mücadelesinden vazgeçmemeye niyetli.

Ukrayna'nın Bahmur kentinden 9 yaşındaki oğluyla kaçmak zorunda kalan Katarina Pavlovna, "Tüm kadınlara güçlü olmalarını, sakinliklerini korumlarını istiyorum. Canınızı kurtarmanız ve bir süre güvende kalmanız en iyisi. Ukraynalı kadınlar güçlüdür ve her şey iyi olacak. Buna inanıyoruz." diyerek geleceğe umutla bakıyor.