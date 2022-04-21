Ukraynalı milyoner, Ukrayna askerlerine malikanesini bombalattı 0:00 / 0:00

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Ukraynalı bir milyoner, güvenlik kamerası görüntülerinde Rus kuvvetlerinin içeri girdiğini görmesi sonrası evinin koordinatlarını Rus ordusu ile paylaştı ve malikanesinin bombalamasını istediğini söyledi.

TransInvestService CEO'su Andrey Stavnitser, Good Morning Britain programına verdiği röportajda, Rus askerlerinin yeni inşa edilen malikanesini nasıl işgal ettiğini anlattı.

Stavnitser, Rus güçlerinin 5 Mart'ta bölgeye girerek malikanesinin güvenlik personelini rehin alıp sorguya çektiğini söyledi. Stavnitser, askerlerin en sonunda onları serbest bıraktığını ancak onları ağaçlık bir alanda çıplak bir şekilde bıraktıklarını da sözlerine ekledi.

Stavnitser yaşananlara ilişkin "Evin içindeki kameraların çoğunu yok ettiler, ancak elektrik açıkken zaman zaman hala çalışan küçük bir amatör web kamerası vardı. Temelde diğer evleri yağmaladıklarını ve diğer evlerden benim evime eşya getirdiklerini gördüm. TV'ler ve iPad'ler, bilgisayarlar - diğer insanların kişisel eşyalarını kamyonlara yüklüyorlardı. Temelde benim evimden Kiev'e ateş ediyorlardı" ifadelerini kullandı.

Evini bombalatma kararını nasıl aldığı sorusuna ise Stavnitser "İki ay önce evimde bazı düşman askerler olsaydı nasıl bir duyguya sahip olacağımı sorsaydınız, öfke derdim. Ancak hissettiğim bu değildi. Şaşırdım. Evimin içinde yürüyen adamlara bakınca tiksindim, pislik hissettim. Benim için açık bir karardı. Orduya yardım etmek için yapabileceğiniz pek bir şey yok ve bu elimdeki fırsatlardan biriydi" yanıtını verdi.

Stavnitser, saldırı sonrasında sayfasında, mülkünde yıkılmış araçlar ve diğer ekipmanları gösteren görüntüler yayınladı.