Ulaş Gölü, 20 yıldır taşıma suyla hayat buluyor - SİVAS

AA

Sivas'taki sulak alanlardan Ulaş Gölü, bölgede 1970'li yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu. Yaklaşık 30 yıl sonra Ulaş Belediyesi ve Devlet Su İşlerinin (DSİ) imkanlarıyla Tecer Irmağı'ndan yapılan 10 kilometre uzunluğundaki kanalla göle su taşındı.İlçe merkezinde mesire alanı olarak da kullanılan, yerli ve göçmen kuşların barındığı göl, 2000 yılından beri ırmaktan taşınan suyla canlı tutuluyor.Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, Tecer Irmağı'nın 1970'li yıllarda kuruyan göle can suyu olduğunu söyledi.

Gölün 2000'li yılların başında önünün kapatılarak su tutmaya başladığını anlatan İlbey, şöyle konuştu:

"Kuraklık döneminin ardından rahmetli belediye başkanımız DSİ'nin yardımıyla gölün önünü kapatarak tekrar su birikmesini sağlamış ve Ulaş'ın içinden geçen Tecer Irmağı'ndan da kanallar vasıtasıyla beslemeye başlamışlar. Biz de bunu devam ettiriyoruz. Tecer Irmağı'ndan gelen suyun bir kısmını tarım alanlarını sulamada kullanıyoruz, bir kısmını da göle bağlıyoruz. Yazın 6. aydan 9. aya kadar tarıma kullandığımız için biraz sıkıntı çekiyoruz ama 10. aydan itibaren tekrar buraya bağlıyoruz."Karasal iklimin egemen olduğu bölgede Anadolu insanının sulak alanlara özlem duyduğunu dile getiren İlbey, gölün eski günlerine dönmesiyle ziyaretçi akınına uğradığını belirtti.

- Bahar ve yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor

Özellikle hafta sonu göl ve çevresinde yoğun bir hareketlilik yaşandığını, gölün ayrıca bahar ve yaz aylarında çok sayıda göçmen kuş türüne ev sahipliği yaptığını anlatan İlbey, "Sazlıkları, kuş türleri ve balıklarıyla muhteşem bir yer. Özellikle bahar ve yaz aylarında göçmen kuşlar geldiği zaman bu göl çok farklı, cıvıl cıvıl oluyor. İnsanlar burada balık tutarak, piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor. Sandallarımız ve yürüyüş yollarımız da var ve biz burayı daha da güzelleştireceğiz. Ulaş Gölü artık her yerde biliniyor." diye konuştu.Ulaş İl Genel Meclisi üyesi Hikmet Kuruçay ise baharda bölgeye gelen göçmen kuşların yuvalarını gölün içindeki sazlık alana kurduklarını belirtti.