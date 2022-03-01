Avrupa'ya göçte son durum 0:00 / 0:00

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New York Times'ın Birleşmiş Milletler verilerine dayandırdığı haberine göre, yarım milyondan fazla göçmenin 350 binden fazlası Polonya'ya, 84 bine yakını Macaristan'a, 36 bini Moldova'ya, 32 bini Romanya'ya, 30 bini Slovakya'ya, 34 bini ise farklı Avrupa ülkelerine göç etti. 500'den az Ukraynalının da Belarus'a kaçtığı belirtiliyor.

Birçok mülteci için ise sınır komşuları yolculuklarının ilk durağı olabilir. Reuters'in bildirdiğine göre, şimdiye kadar Romanya'ya girenlerin yaklaşık yarısının diğer Avrupa ülkelerine gitmek üzere ayrıldığını söyledi.

BM Mülteci ajansına göre, Rusya destekli ayrılıkçıların bölgedekileri Rusya'ya tahliye etmeleri çağrısında bulunduğu 18 Şubat'tan bu yana Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinden Rusya'ya 129.000 kişinin göç ettiği bildiriliyor.

Mülteci krizinin ise 1990'ların Balkan savaşlarından bu yana Avrupa sınırları içinde insan kaçışının en yoğun haftası olduğu bildiriliyor. Ancak Avrupa'da son on yılda yaşanan önceki krizlerin aksine, bu mülteciler memnuniyetle karşılanıyor.

Ancak ülkeyi terk edemeyenler de var. Hindistan Dışişleri Bakanı Pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, yaklaşık 15.000 Hint vatandaşının çatışmada mahsur kaldığını söyledi. Hindistan hükümeti, Ukrayna'nın komşu ülkeleriyle sınır kapılarından yaklaşık 2.000 kişiyi tahliye etmeyi başardı.

Birçoğu Ukrayna üniversitelerinde okuyan binlerce Afrika ülkesi vatandaşı da Ukrayna'nın birçok şehrinde mahsur kaldı. Somali Dışişleri Bakanı, yaklaşık 300 Somali'ye yasal giriş sağlamak için Polonya gibi ülkelerle temasa geçtiklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler önümüzdeki haftalarda toplamda 4 milyondan fazla mültecinin gelmesini beklediklerini açıklandı.