        Ülker EBRD ile kredi anlaşması imzaladı

        Ülker EBRD ile kredi anlaşması imzaladı

        Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 16:37 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:39
        Ülker EBRD ile kredi anlaşması imzaladı
        Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon Euro tutarında, 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Firmadan yapılan açıklamaya göre bu kredi, 2023 yılında sağlanan ve 2026 vadeli mevcut kredinin refinansmanında kullanılacak.

        Yeni kredi, aynı zamanda Ülker’in daha güçlü çevresel hedeflere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

