Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların yöneticileri ve öğretim görevlileri, Ahıska Türkleri Derneği yöneticisi ve Türk iş adamları ile çok sayıda Türk vatandaşı Atatürk Anıtı'na çiçek koydu.