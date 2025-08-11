Habertürk
        Haberler Dünya Ulusal Muhafızlar Washington'a konuşlanacak | Dış Haberler

        Ulusal Muhafızlar Washington'a konuşlanacak

        ABD'nin başkenti Washington'da suç oranını düşürmek üzere Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasına karar verildi. ABD Başkanı Donald Trump "Bugün Washington DC'nin kurtuluş günü, başkentimizi geri alıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 21:05 Güncelleme: 11.08.2025 - 22:15
        Ulusal Muhafızlar Washington'a konuşlanacak
        Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, Washington polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıkladı.

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Washington'da güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurdu.

        Washington'daki suç oranlarının dünyadaki birçok başkentten çok yüksek olduğunu resmi veriler üzerinden anlatan Trump, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "kamu güvenliği acil durumu" ilan ettiğini söyledi.

        Trump, "Bugün Washington DC'nin kurtuluş günü, başkentimizi geri alıyoruz." diyerek, başta New York ve Chicago olmak üzere diğer bazı kentlerde de güvenlik tedbiri almaya hazırlandıklarını dile getirdi.

        "Gerekirse orduyu da buraya getireceğim"

        ABD Başkanı, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesini devreye soktuğunu ve bu yasaya dayanarak güçlü tedbirler aldıklarını ifade ederek, Washington DC Polis Departmanı'nı "doğrudan federal kontrol" altına alacaklarını açıkladı.

        "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız." şeklinde konuşan Trump, "Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye ekledi.

        Trump, "Bu daha da ileri gidecek. Washington'da çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz ve bu işi çok hızlı bir şekilde halledeceğiz. Sonra diğer şehirlere de bakacağız." değerlendirmesini yaptı.

        Öte yandan Washington DC'nin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser ile polis yetkilileri, başkentteki suç oranlarının 2024 yılında önceki yıla kıyasla yüzde 26 düştüğünü, Trump'ın suç oranlarıyla ilgili iddialarının asılsız olduğunu savundu.

        Trump ise basın toplantısında, DC yetkililerinin gündeme getirdiği suç oranı istatistiklerinin "sahte" olduğunu iddia etti.

        *Fotoğraf: AA

