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Haberler Kültür-Sanat Sinema Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tarihi belli old
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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tarihi belli oldu

29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tarihi belli oldu. Festival, 12 - 18 Eylül arasında düzenlenecek

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tarihi belli old
Tarihi belirlendi
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HABERTURK.COM

Bu yıl 12 - 18 Eylül arasında düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması', 'Belgesel Film Yarışması', 'Uluslararası Kısa Film Yarışması', 'Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması' ve 'Adana Kısa Film Yarışması' olmak üzere toplam 5 kategori yer alacak.

Festivalin Türk sinemasının gelişimine katkı sağlayan, prestijli ve çok önemli kültür - sanat şöleni olduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "29'uncu Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, gerek Adana´nın tanıtımına gerek ülkemizde sinema sanatının gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Altın Koza Film Festivali´ni pandemi gibi bir olumsuzluğa rağmen ara vermeden hayata geçiriyor olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında dünya sinemasının seçkin örnekleri, özel gösterim bölümleri, sinema sempozyumu, atölyeler, sergiler ve söyleşiler yer alacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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