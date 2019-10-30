Uluslararası şampiyonalar Bodrum’da sezonu uzattı

Hapimag, Aquamasters kapsamında dört güne sekiz farklı şampiyonayı sığdırdı. Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasındaki en kapsamlı yüzme yarışması olan 11. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda bu yıl; Jotun Açık Su Yüzme Şampiyonası 1500 metre, Peugeot Açık Su Yüzme 3008 metre, Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası 5008 metre (Yarı Maraton),Hapimag 10 bin metre, Setur Marinas 4x500 metre bayrak yarışı, Işık Yolculuğu 500 metre (Gece Yüzmesi),Yapı Kredi Bankası CEO&Celebrity Swim Challenge etkinlikleri yer aldı. 8-11 yaş grubu sporcularından oluşan AquaKids grubu etkinlikleri de 29 Ekim’de gerçekleşti.

26 Ekim’de başlayıp 29 Ekim’de sona eren şampiyonayla Hapimag, Bodrum sezonunu kasım ayına kadar uzattı. Şampiyona, sadece Türkiye’den değil Avrupa’dan da büyük ilgi gördü. Bu sene yarışlara 15 farklı ülkeden sporcu katıldı ve 2 bin 200’ün üzerinde bireysel veya kombine kayıt gerçekleşti. Tüm şampiyonalara ise farklı kategorilerde dünya şampiyonluğu olan altı sporcu katıldı.

Bodrum’un en güzel zamanlarından biri olarak bilinen ‘sarı yaz’da gerçekleşen yarışlarda, dünyaca ünlü yüzücüler de vardı.

Dünya Açık Yüzme branşının efsane ismi Petar Stoychev, bu yıl etkinliğin onur konuğuydu. FINA’nın düzenlediği üst düzey şampiyonalarda 12 yıl hiç geçilemeyen Stoychev, İngiltere Kanalı Manş Denizi’ni dünyada ilk kez yedi saatin altında geçen ilk sporcu olmuştu.

Açık Su Yüzme branşında 2011 yılında dünyada yılın sporcusu seçilen, defalarca Olimpiyat, Dünya, Avrupa Yüzme Şampiyonalarına katılan sporcu, 26 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen “Arena Aquamasters Talks” söyleşisinde Aquamasters’a katılan sporcularla bir araya geldi ve Açık Su Yüzme branşındaki engin tecrübe ve tavsiyelerini paylaştı.

Şampiyonanın bir diğer yıldız katılımcısı ise, Açık Su Yüzme branşının kraliçesi olarak da tanınan 44 yaşındaki sporcu Angela Maurer oldu. Aktif spor yaşantısını elit sporcu kategorisinde sürdüren Alman yüzücü Maurer; son 30 yıla damgasını vuran bir isim. Her girdiği şampiyonada kürsüye çıkan Maurer, Kadınlar 10K ve 25K Dünya Şampiyonluğu gibi başarılara sahip. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nda da katılımcılardan büyük ilgi gördü.

'BODRUM'UN DÜNYAYA TANITILMASINDA ROL OYNUYOR'

Aquamasters’a üç yıldır ev sahipliği yapan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’un Genel Müdürü Kerem Demirkol, “Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nın bir ayağını 3 yıl önce buraya aldık. Sürdürülebilirliğe çok inandığımız için buraya geldikten sonra aldığımızdan başka yerlere taşımak da bizi mutlu ediyor. Bu organizasyonu daha iyi hale getirebilmek, Bodrum’a bir katma değer getirmek önemli. Yarışların burada olması hem Bodrum’un bu yönde tanınmasını sağlıyor hem de sezonun kasım başına kadar uzamasına ve insanların da buradan faydalanmasına yarıyor” dedi.

'BURADA KONUKLAR ÜÇ NESİL BİR ARADA UZUN TATİLLER YAPIYOR'

Bodrum’da bir araya geldiğimiz Hapimag Sea Garden Resort Chief Hospitality Officer’ı Manuel Carrasco Pigazos ise, “Büyük şehirlerdeki büyük tesislerde konuklar 1 gün veya 1,5 gün kalır ve gider. Hapimag Sea Garden Resort’un felsefesi farklı, konuklarımız burada en az 11 gün kalır ve birden fazla kez burayı ziyaret eder” diye konuştu. Pigazos, “Her yaştan insan aynı anda birlikte vakit geçiyor. Ailenin her üyesi, dede, torun, anne ve baba. Aynı anda 3 nesil birlikte tatil yapıyor. Burası evimiz ve herkese ailemizden birisiymiş gibi muamele gösteriyoruz” dedi.