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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ümit Milliler'e Başar Önal'dan kötü haber - Futbol Haberleri

        Ümit Milliler'e Başar Önal'dan kötü haber

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncusu Başar Önal, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:51 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:51
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        Ümit Milliler'e Başar Önal'dan kötü haber!
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        Sol kanat oyuncusu Başar Önal, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkartıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasında "Ümit Milli Takımımızın Belarus ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosundan Başar Önal sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. NEC Nijmegen forması giyen Başar Önal, Kosova maçında yaşadığı sakatlık dolayısıyla Ümit Milli Takımımızın Belarus maçı aday kadrosunda yer alamayacak." ifadelerine yer verildi.

        Milliler, eylül ayında başlayacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında 25 Mart Salı günü İstanbul'da Belarus'u konuk edecek.

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