Ümit Özdağ'dan cezaevinden ilk fotoğraf

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cezaevinden annesi ve kız kardeşi ile çekilen fotoğrafı paylaştı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın resmi X hesabından Silivri Cezaevi'nde kendisini ziyarette gelen annesi ve kız kardeşi ile olan fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda Özdağ, "Sevgili annem Gönül Özdağ ve kız kardeşim Hilal Özdağ Sevgili, 7 Şubat’ta Silivri cezaevine geldikleri zaman çekilen fotoğrafların bana teslim edilmesi biraz vakit aldı. Kaç yaşında olursan ol, annen için anne kuzusu oluyorsun. Sevgili anne, ellerinden öpüyorum" dedi.