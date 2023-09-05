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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ümraniye'de otomobil, zabıta aracına çarptı: 2 yaralı

        Ümraniye'de otomobil, zabıta aracına çarptı: 2 yaralı

        İstanbul Ümraniye'de sokakta hızla ilerlediği iddia edilen otomobil, Kadıköy Belediyesi'ne ait zabıta aracına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 04:31 Güncelleme: 05.09.2023 - 04:34
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        Otomobil, zabıta aracına çarptı: 2 yaralı
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        Kaza, saat 02.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Şendal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Z. Y. E.'nin kullandığı 34 ERP 790 plakalı otomobil, iddiaya göre sokak üzerinde süratli şekilde ilerlerken, o esnada dönüş yapan Kadıköy Belediyesi'ne ait zabıta aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan F. G. ve M. Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

        "SÜRATLERİ ÇOK FAZLAYMIŞ"

        Kazanın görgü tanığı İsmail Tekin, "Biz sesi duyup evden çıktık, yardımımız olabilir diye. Otomobil sürücüsü, alt sokaktan gelirken zabıta aracına çarpmış, karşıya geçeceğiz derken. İkisi birlikte bu tarafa dönmüşler. Geldiğimizde yaralılar kaldırımdaydı. Ekip geldi sağ olsun, müdahale ettiler. Süratleri çok fazlaymış herhalde. Tahmini bu hale gelebilmesi için yüz kilometre hızın üstünde olması lazım. Hiçbir şey görmedik, araç görmedik direk çarptık dedi, otomobil sürücüsü. Başka bilgimiz yok şu an" dedi.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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