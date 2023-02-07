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UNICEF: Depremde binlerce çocuk ölmüş olabilir

UNICEF Sözcüsü James Elder, dün meydana gelen depremler sonrası binlerce çocuğun ölmüş olabileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

UNICEF: Depremde binlerce çocuk ölmüş olabilir
HABERTURK.COM / Ajanslar

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Salı günü yaptığı açıklamada, 2 depremin ve artçı sarsıntıların Türkiye ve Suriye'de binlerce çocuğun ölümüne yol açtığını düşündüklerini ifade etti.

UNICEF sözcüsü James Elder, Cenevre'de konuya ilişkin düzenlenen brifingde "Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeyini vuran depremler dün sabah erken saatlerde binlerce çocuğun ölümüne yol açmış olabilir." diye konuştu.

UNICEF tam rakamlara ne zaman ulaşabileceklerine dair belirli bir tarih belirleyemediklerini de sözlerine ekledi.

UNICEF, Hükümet ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ortaya çıkacak ihtiyaçlar ve genişletilmiş yardım müdahaleleri konusunda koordinasyon halinde olduklarını da belirtti

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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