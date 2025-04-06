UNICEF: Gazze'de çocuklar risk altında

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan yazılı açıklamada, 18 Mart'tan bu yana Gazze'de yetersiz beslenme tedavilerinin yapıldığı merkezlerin yüzde 15'inin, İsrail ordusunun tahliye emirleri veya bombardıman nedeniyle kapatıldığı kaydedildi.

Uygulanan abluka ve söz konusu merkezlerin kapanması nedeniyle bu merkezlere bağlı yaşayan 350 çocuğun hayatının ciddi risk altında olduğu ifade edildi.

Gazze'nin orta ve güney kesiminde, bebeklere yönelik ek gıdaların tükendiği ve geriye yalnızca 400 çocuğa bir ay yetecek kadar hazır bebek maması kaldığı dile getirildi.

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İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yardım girişine izin vermediği hatırlatılan açıklamada, savaşın başından bu yana yaşanan bu en uzun yardım kesintisinin, gıda, temiz su, ilaç ve barınak sıkıntısına neden olduğu vurgulandı.

Yaşam için gerekli maddeler temin edilmeden yetersiz beslenme vakaları ile hastalıkların daha da kötüleşerek çocuk ölümlerinde artışa yol açabileceği aktarıldı.