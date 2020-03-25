AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) savaşın Yemen'de sayılamayacak kadar çok sayıda aileyi parçaladığını belirtti.

Twitter hesabında UNICEF'in Yemen Temsilcisi Sara Beysolow Nyanti'den aktarılan açıklamada, "Yemen'deki çocuklar 5 yıldır süren bu savaştan dolayı çok şey kaybetti." ifadeleri yer aldı.

Nyanti, uluslararası toplumun oradaki çocukların ne kadar büyük zorluklar içinde olduğunu anlaması gerektiğini belirterek, "Burada her çocuk dünyanın ilgisini hakediyor." dedi.

Savaşın Yemen'de sayısız aileyi paramparça ettiğinin altını çizen Nyanti, Yemen'deki çocukların da dünyanın herhangi bir yerindeki çocuklarla aynı hakları olduğunun dünya tarafından bilmesi gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 6 yıldır süren savaş sebebiyle insani dram yaşanan Yemen'de halkın yüzde 80'i insani yardımlara muhtaç halde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yemen hükümetiyle İran'ın desteklediği Husiler arasında yaşanan silahlı çatışmalarda ve Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçlerinin müdahil olduğu iç savaşta bağımsız insan hakları örgütlerinin raporlarına göre yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti.