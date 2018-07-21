Union Espanola - Audax Italiano karşılaşma önü

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Union Espanola, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Audax Italiano takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi Union Espanola 23 puanla 7. sırada, Audax Italiano 9 puanla 15. sırada bulunuyor. Union Espanola, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Audax Italiano, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 326. İddaa'da Union Espanola kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Audax Italiano kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Union Espanola önceki hafta Audax Italiano mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Audax Italiano ise Union Espanola karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Union Espanola, 16 gol attı ve 9 gol yedi.

Audax Italiano ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Audax Italiano, 4 gol atarken 11 gol yedi.

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