Süper Lig'de 'yabancı teknik direktörler' dönemi!
İlk 9 haftası geride kalan Süper Lig'de 20 kulübün 10'u başarısızlığın faturasını teknik direktörlerine keserken, yerli hocalara güven de azaldı... Hoca değişikliğine giden 10 kulüpten 4'ünün teknik direktör tercihini yabancılardan yana kullanması dikkat çekti
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk 9 haftasına teknik direktör ayrılıkları damga vurdu. Geride kalan süreçte Süper Lig'deki 20 kulübün 10'u, yani yarısı teknik adam değişikliğine gitti.
Geçen sezon aynı zaman diliminde sadece 4 kulüp teknik direktör değişikliğine giderken, bu sezon ise bu sayı 2,5 kat arttı.
Başakşehir, Gaziantep FK, Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Trabzonspor, Pendikspor ve Konyaspor teknik direktörlerini değiştirdi.
YABANCI HOCALAR REVAÇTA
Teknik direktör değişimine giden kulüplerden Gaziantep FK, İstanbulspor, Samsunspor ve Pendikspor'un yabancı teknik adam tercih etmeleri dikkat çekti.
Erdal Güneş'le yollarını ayıran Gaziantep FK, göreve Romanyalı Marius Sumudica'yı getirirken, İstanbulspor ise Fatih Tekke'nin yerine teknik direktörlük koltuğunu Türk asıllı İsviçre vatandaşı Hakan Yakın'a emanet etti.
Hüseyin Eroğlu'nun görevine son veren Samsunspor, Alman hoca Markus Gisdol'la anlaşırken, Osman Özköylü'yü gönderen Pendikspor da Portekizli Ivo Vieira ile sözleşme imzaladı.
MİLLİ TAKIM'DA ALMAN GİTTİ, İTALYAN GELDİ!
Süper Lig'deki 'yabancı teknik direktör modası', A Milli Takım'da da devam ediyor. Alman teknik adam Stefan Kuntz'la yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yine bir yabancı teknik direktör tercih edip Milli Takım koltuğunu İtalyan Vİncenzo Montella'ya emanet etti.
2023-2024 sezonunda teknik direktör değişikliğne gitmeyen 10 kulüp ise şöyle:
Fenerbahçe - İsmail Kartal
Galatasaray - Okan Buruk
Hatayspor - Volkan Demirel
Antalyaspor - Nuri Şahin
Kasımpaşa - Kemal Özdeş
Corendon Alanyaspor - Ömer Erdoğan
Fatih Karagümrük - Alparslan Erdem
Çaykur Rizespor: İlhan Palut
Sivasspor: Servet Çetin
Adana Demirspor: Patrick Kluivert