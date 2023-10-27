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MİLLİ TAKIM'DA ALMAN GİTTİ, İTALYAN GELDİ!

Süper Lig'deki 'yabancı teknik direktör modası', A Milli Takım'da da devam ediyor. Alman teknik adam Stefan Kuntz'la yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yine bir yabancı teknik direktör tercih edip Milli Takım koltuğunu İtalyan Vİncenzo Montella'ya emanet etti.