Aydın'da, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş (22) hayatını kaybetmişti.

"SORUMLULAR SORUMLULUKLARINI ALSINLAR"

Cenaze töreninde konuşan baba Akın Ertaş, "Benim çocuğum melek gibi bir insandı. Devletimiz bize merhametli yüzünü gösterdi. Bundan sonra da adaletli yüzünü göstersin. Sorumlular sorumluluklarını alsınlar. İnşallah bundan sonra hiçbir çocuğumuzun canı yanmasın. Hiçbir annenin, babanın ocağına ateş düşmesin. Bizim tek isteğimiz budur. Yurtlarda çocuklarımız eylemler yapıyorlarmış. Onlara bir ağabeyleri olarak taşkınlık yapmamalarını söylemek istiyorum. Vatanına, milletine bağlı olarak düzgün bir şekilde yapsınlar. Kötü insanların emellerine alet olmasınlar. Bir ağabeyleri olarak onlardan bunu istiyorum. İnşallah bu son olur. Denetim mekanizmaları devreye girer. Biz çocuklarımızı arkada bırakarak yurttan ayrılıyoruz. İdareciler bunu sadece iş olarak görmesinler. Orada bir sürü ana kuzusu var. Kendi çocukları için neyi reva görüyorlarsa aynısını oradaki çocukları için de reva görsünler" dedi.

"İNSAN CANI BU KADAR DEĞERSİZ DEĞİL"

Zeren´in çocukluk arkadaşı Kübra Babaoğlu, "Zeren çok iyi bir kızdı. Kimse onun hakkında kötü bir şey söyleyemez. Kız kardeşimle birlikte sürekli iletişim halindeydik. İnsan canı bu kadar değersiz değil" dedi.