İsrail-Hamas çatışmasının 21. günü... Hamas lideri: Gazze'ye yönelik saldırılar tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak

İsrail-Hamas çatışmaları 21. gününde şiddetini artırarak devam ederken İsrail'in Gazze'ye düzenlendiği hava saldırılarında 7 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken Hamas lideri, Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesinin tüm bölgeyi kontrolden çıkaracağını söyledi.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings "İsrail Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırılmasına açıkça karşı çıkıyor" açıklamasında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara güçlerince yeni bir "nokta operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze’nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze’nin genelinde Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze’den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu dün de Gazze’nin kuzeyine tanklarla nokta operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.

HAMAS LİDERİ: GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI TÜM BÖLGEYİ KONTROLDEN ÇIKARACAK

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, abluka altındaki Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bunun "tüm bölgeyi kontrolden çıkaracağını" söyledi.

Hamas lideri Heniyye, "Filistin topraklarında Hamas dahil olmak üzere tüm direniş hareketleri, halkını ve toprağını özgürleştirmeyi amaçlayan ulusal kurtuluş hareketleridir. Terör ise işgalci olan, ona destek veren ve soykırıma sessiz kalandır. Gazze'ye yönelik saldırının devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak. Burası sıcak bir fay haline geldi ve kimse bunun gidişatını veya sonucunu tahmin edemez." ifadelerine yer verdi.

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"Meşru direniş hakkını açıkça destekleyen tüm cesur sesleri ve duruşları selamlıyorum." ifadesini kullanan Heniyye, tüm dost ülkelere, İsrail'in, Gazze'deki çocuklara, kadınlara, yaşlılara, ibadethane ve evlere yönelik saldırılarını durdurmaları için tüm platformlarda gerekli tüm baskıyı uygulamaları çağrısında bulundu.