Fukuşima Nükleer Santrali'nde panik: 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Olay, Çarşamba günü bir grup işçinin Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) olarak tanınan filtreleme borularını temizlerken meydana geldi. Santralin işletimini yapan Tokyo Electric Power (TEPCO) radyoaktif suyun boşaltması sırasında radyoaktif madde miktarını, ulusal standardın altına indirmek amacıyla Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) olarak tanınan filtrelemeyi kullanıyor.

Kazanın ardından dört işçiden ikisi, kirliliği tesisten ayrılmalarına izin verecek seviyelere kadar temizlemeyi başardı. Ancak TEPCO, sıvı giysilerine bulaşan ve radyasyon seviyeleri yeterince düşmeyen diğer iki kişinin daha fazla gözlem için hastaneye götürülmesi gerektiğine karar verdi.

Tesis operatörü Tokyo Electric Power Company Holdings olay sırasında bölgedeki dört çalışanın dördünün de tam yüz maskesi taktığını ve test sonuçlarına göre hiçbirinin radyoaktif parçacık yutmadığını belirtti.

Habere göre dört işçi boruları temizlerken drenaj hortumu aniden çıktı ve kirli sıvı atık çalışanların üzerlerine sıçradı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Görsel: Associated Press

Hastaneye kaldırılan 20'li yaşlarındaki işçilerden birinin yüzü dışında tüm vücudunda, 40'lı yaşlarındaki diğer kişinin ise mide bölgesinde açıkların olduğu tespit edildi. Hastalarla ilgilenen doktorun aktardığına göre, iki işçinin radyasyona maruz kalma nedeniyle hastalığa yakalanma risklerinin son derece düşük olduğunu söyledi.

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TEPCO, planlandığı gibi ilk iki tahliye turunu tamamladı ve Kasım ayı başından itibaren üçüncü tur için hazırlanıyor. Atık boşaltımından sorumlu TEPCO yöneticisi Junichi Matsumoto gazetecilere çarşamba günkü kazanın boşaltma planlarını etkilemeyeceğini söyledi.