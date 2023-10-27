Gram altında yeni rekor

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bir önceki hafta yaşanan sert yükselişin ardından bu hafta görece yatay bir seyir izledi.

Ons fiyatı geçen haftayı 1.981 dolardan kapatmıştı. Bugün itibarıyla ise 1.986 dolardan işlem gördü.

Yurt içinde ise dolar/TL'de yaşanan yükseliş gram altında rekor getirdi. Sabah saatlerinde dolar/TL'nin 28.20'nin üzerini görmesiyle gram altın 1.808 lirayı gördü. Gram altın hafta genelinde yüzde 1.5'lik bir yükseliş yaşandı. Son 1 ayda ise yüzde 8.7 yükseldi.

Hafta başında ABD'de Hazine tahvili faizleri 17 yılın zirvesini gördü. Daha sonra tahvil faizlerinde gerileme yaşansa da dolar gücünü korumaya devam etti.

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FED KARARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Analistler normalde tahvil getirileri ve dolardaki güçlü seyrin altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaptığını ancak şu anda İsrail-Hamas çatışmaları sebebiyle altının düşüşe direndiğini belirtti. Bunun yanında 1 Kasım'da Fed'in açıklayacağı faiz kararının ve kararla beraber verilecek mesajların altının seyrinde etkili olacağını ifade etti.