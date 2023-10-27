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        Haberler Ekonomi Altın Gram altında yeni rekor - Altın Haberleri

        Gram altında yeni rekor

        Uluslararası piyasalarda altın fiyatları yatay bir seyir izlerken yurt içinde dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle gram altın fiyatı 1.800 liranın üzerini görerek rekor kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 11:20 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:27
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        Gram altında yeni rekor
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        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bir önceki hafta yaşanan sert yükselişin ardından bu hafta görece yatay bir seyir izledi.

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        Ons fiyatı geçen haftayı 1.981 dolardan kapatmıştı. Bugün itibarıyla ise 1.986 dolardan işlem gördü.

        Yurt içinde ise dolar/TL'de yaşanan yükseliş gram altında rekor getirdi. Sabah saatlerinde dolar/TL'nin 28.20'nin üzerini görmesiyle gram altın 1.808 lirayı gördü. Gram altın hafta genelinde yüzde 1.5'lik bir yükseliş yaşandı. Son 1 ayda ise yüzde 8.7 yükseldi.

        Hafta başında ABD'de Hazine tahvili faizleri 17 yılın zirvesini gördü. Daha sonra tahvil faizlerinde gerileme yaşansa da dolar gücünü korumaya devam etti.

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        FED KARARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

        Analistler normalde tahvil getirileri ve dolardaki güçlü seyrin altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaptığını ancak şu anda İsrail-Hamas çatışmaları sebebiyle altının düşüşe direndiğini belirtti. Bunun yanında 1 Kasım'da Fed'in açıklayacağı faiz kararının ve kararla beraber verilecek mesajların altının seyrinde etkili olacağını ifade etti.

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