Spor yazarları Fenerbahçe'nin Ludogorets galibiyetini değerlendirdi

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"KOLAY TESLİM OLMADILAR" UĞUR MELEKE: "Ludogorets, Fenerbahçe’ye kolay teslim olmadı. Nordsjaelland’ın genç savunmacıları geriden pasla çıkmaya çalıştıkları için Fenerbahçeliler önde baskıyla kolay kazanmışlardı o maçı. Ancak Trnava’dan sonra Ludogorets de kısa pası değil, uzun oynamayı tercih etti. Trnava’da Szymanski-Fred girince maç dönmüştü. Bu maçta da Fred-Tadic-Szymanski koydular ağırlıklarını. Bu da 3 puana yetti zaten." [Hürriyet]

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"FUTBOLU İYİ BULMADIM" ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de galibiyet serisini bozmadı. Gerçekten hem lig hem Avrupa kulvarında küçümsenmeyecek bir gidişat var. Ancak ben bu maçtaki futbolu iyi bulmadım. Kopuk kopuk bir görüntü sergilendi. Ataklarda devamlılık yoktu, etkinlik sınırlıydı. Bilhassa rakibin geriden riskli paslarına itibar etmeyip uzun toplarla çıkması, beklenen hücum presini de gündeme getirmedi. Fenerbahçe iyi giderken Tadic ve Fred'in fizik açıdan düşüş içinde olduklarını her yazımda belirtiyorum. İsmail Kartal, rotasyonlu kadroda bu ikisine birden görev verdi ve fizik olarak düşüş içinde oldukları bu maçta da görüldü. Bu arada haksızlık da etmeyeyim, ikinci goldeki atak olgunlaşırken Tadic'in, Oosterwolde'ye attığı pas gerçekten seyredilmeye değerdi. Bana en ilginç gelen olay, İsmail Kartal'ın 89'da Cengiz Ünder'i oyuna almasıydı!" [Sabah]