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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Korhan Berzeg'in kaybında son durum! Dünya Bankası'nda Asya Direktörü'ydü, 130 gündür kayıp!

        130 gün önce kaybolmuştu! Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeği ile ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Korhan Berzeg'i arama çalışmaları, 130´uncu günde sonlandırıldı. Berzeg, Armutlu Mahallesi´ndeki evinden Çanakkale sınırına kadar olan 54 kilometrelik alan da dahil, 325 kilometrekarede arandı ancak bir sonuç alınamadı. İlçede geçen hafta kaybolan kadının 24 saatte bulunduğuna dikkat çeken bir yetkili, "130 gün boyunca aramamıza rağmen Korhan Berzeg'e ait hiçbir ize rastlayamadık. Burada, gizemli bir durum var. Bunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Ekipler artık sadece yapılan istihbaratları değerlendirecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:17 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:17
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        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
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        ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başlayan Korhan Berzeg (83), mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (81) ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evine geldi.

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        17 HAZİRAN'DA GEZMEYE ÇIKMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre 17 Haziran'da telefonunun yanı sıra kimlik ve banka kartlarını da yanına almadan, doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, geri dönmeyince eşi kayıp ihbarında bulundu. Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama başlatıldı.

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        250 KİLOMETRELİK ALAN 5 KEZ TARANDI

        Dron ve İHA'ların da kullanıldığı aramalarda, 250 kilometrekarelik alan, havadan ve karadan 5 kez sil baştan aranmasına rağmen Berzeg ile köpeği bulunamadı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, Korhan Berzeg'in, Armutlu Mahallesi ve İstanbul Büyükada'daki evlerinde arama yapıp, bilgisayarları inceleyen ekipler, 20 kişinin de şüpheli olarak ifadesini aldı. Olay günü ve öncesinde, Armutlu Mahallesi'nden geçen araçların plakalarını belirleyen jandarma ekipleri, 40 araç sürücüsünü de sorguladı ancak hiçbir ize ulaşamadı.

        74 GÜN SONRA 'TİNA' EVİNE DÖNDÜ

        Berzeg'in köpeği 'Tina´, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki eve geldi. Evde kimseyi bulamayan köpek, 500 metre ileride, komşularının evinin olduğu bölgeye gitti. 'Tina'yı görenlerin ihbarıyla, Armutlu Mahallesi muhtarı Hamit Erman, olay yerine gelip, jandarmaya bilgi verdi. Çip kontrolünde de köpeğin 'Tina' olduğu tespit edilince Angela Berzeg, Büyükada'dan Armutlu'ya gelerek köpeği teslim aldı. 'Tina'nın bakımlı olduğu, üzerinde arazide kaldığına dair kir, toprak ve çamur gibi izlerin bulunmadığı, patilerinin de temiz olduğu görüldü.

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        TİNA, ÇALIŞMALARA KATILDI ANCAK KATKISI OLMADI

        İlk olarak köpeğin yakın bölgede alıkonulurken bırakıldığı ya da kaçtığı değerlendirildi. 'Tina'nın dışkı ve kan örnekleri incelendi; köpeğin doğada kalmadığı bulgularına ulaşıldı. Bunun üzerine arama çalışmalarına, 'Tina' da dahil edildi. 74 gün boyunca, alıkonulduğu yere gitmesi için GPS takılıp, aç bırakılan 'Tina' her defasında, eve geri döndü. Ekipler, 'Tina'nın otomobille getirilip, bulunduğu yere bırakıldığı ihtimalini araştırmaya başlarken; çalışmalarda katkısı olmayacağı düşünülen köpek, bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. 'Tina', Angela Berzeg ile İstanbul Büyükada'daki evlerine döndü.

        EKİPLER ARTIRILDI, ARANAN ALAN GENİŞLETİLDİ

        'Tina'nın geri dönmesinin ardından, ekip sayısı arttırıldı, arama çalışmaları 120 kişi ile yeniden başlatıldı. Ekipler, daha önce 5 kez aranan 250 kilometrekarelik bölgeyi genişletti. 325 kilometrekareye çıkartılan alanı 9 kez arayan ekipler, son olarak 'Tina' bırakıldıktan sonra Berzeg'in atılma ihtimali üzerine bölgedeki 10 kuyuyu boşaltıp, içini kameralarla izledi.

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        UMUTLAR TÜKENDİ

        Berzeg, Armutlu Mahallesi´ndeki evinden Çanakkale sınırına kadar olan 54 kilometrelik alan da dahil, 325 kilometrekarede arandı. Gönen'de 20'den fazla mahalle ile Gönen Çayı'nın, Erdek'te denize döküldüğü güzergahlar defalarca özel olarak kontrol edildi ancak hiçbir ize rastlanmadı. 50 kişilik ekiple sürdürülen arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim´de sonlandırıldı.

        "GİZEMLİ BİR DURUM VAR, AYDINLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Geçen hafta evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen ve kaybolan, zihinsel engelli Fikriye Aydın´ın (63), 24 saat içerisinde bulunduğuna dikkat çeken bir yetkili, "Maalesef çok uğraşmamıza rağmen hiçbir sonuç alamadık. Gönen'de kaybolan zihinsel engelli vatandaşımızı, az sayıda ekiple 24 saat içinde bulduk. 130 gün boyunca aramamıza rağmen Korhan Berzeg'e ait hiçbir ize rastlayamadık. Burada, gizemli bir durum var. Bunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Ekipler artık sadece yapılan istihbaratları değerlendirecek. Çalışmalarımızı bu şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        İHBAR GELİRSE ARANACAK

        Korhan Berzeg´i arama çalışmaları bundan sonra gelen ihbarlar doğrultusunda sürdürülecek.

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        #Korhan Berzeg
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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