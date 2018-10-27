Union Santa Fe - Godoy Cruz maç önü

Union Santa Fe ve Godoy Cruz, 28 Ekim 2018 Pazar günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. 18 puanlı Union Santa Fe 2. sırada bulunuyor, Godoy Cruz 13 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Union Santa Fe, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Godoy Cruz, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 409. İddaa'da Union Santa Fe kazanır 1.60, berabere biter 3.10, Godoy Cruz kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.40.

Union Santa Fe önceki hafta Chacarita Juniors mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Godoy Cruz ise Olimpo karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, alan Union Santa Fe, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Godoy Cruz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Godoy Cruz, 1 gol atarken 5 gol yedi.

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