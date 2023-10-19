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        Haberler Gündem Hava Durumu YAĞMUR, KAR, SEL! Son dakika hava durumu uyarısı: Bu bölgeler dikkat! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün (19 Ekim) nasıl?

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin doğusu gök gürültülü sağanak yağışlıyken, batısı parçalı ve az bulutlu olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olması beklenirken; Trabzon, Rize ve Artvin için sel ve su baskını uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 07:29 Güncelleme: 19.10.2023 - 07:48
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        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı
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        Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 18°

        İzmir

        Güneşli 22°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Yağmurlu 17°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 19°

        Adana

        Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 22°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 21°

        Ağrı

        Yağmurlu 10°

        Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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