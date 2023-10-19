YAĞMUR, KAR, SEL! Son dakika hava durumu uyarısı: Bu bölgeler dikkat! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün (19 Ekim) nasıl?

YAĞMUR, KAR, SEL! Son dakika hava durumu uyarısı: Bu bölgeler dikkat! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün (19 Ekim) nasıl?

Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sel ve su baskını alarmı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin doğusu gök gürültülü sağanak yağışlıyken, batısı parçalı ve az bulutlu olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olması beklenirken; Trabzon, Rize ve Artvin için sel ve su baskını uyarısı yapıldı

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

REKLAM

İstanbul Kısmen Güneşli 20° Ankara Parçalı bulutlu 18° İzmir Güneşli 22° Antalya Güneşli 26° Trabzon Yağmurlu 17° Bursa Parçalı bulutlu 19° Adana Güneşli 27° Diyarbakır Yağmurlu 22° Gaziantep Parçalı Bulutlu 21° Ağrı Yağmurlu 10°

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.