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        Haberler Ekonomi Altın Gram altında yeni rekor! İşte altın piyasasındaki son gelişmeler ve beklentiler - Altın Haberleri

        Gram altında yeni rekor

        Savaş korkusu altına talebi canlı tutmaya devam ederken ons fiyatı 1.957 dolar ile 11 haftanın zirvesini gördü. Yurt içinde ise gram altın spot piyasada dolardaki yükselişin de etkisiyle 1.780 lira ile yeni tarihi zirvesini test etti. Bugün piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın katılacağı bir etkinlikte yapacağı konuşmada olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 08:14 Güncelleme: 19.10.2023 - 08:17
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        İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken, özellikle önceki akşam yaşanan hastane saldırısının ardından piyasalara çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği endişesi hakim olmaya devam ediyor.

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı hastane saldırısı öncesi 1.923 dolardan işlem görürken dün gece Asya piyasalarının açılmasıyla ons fiyatı 1.957 dolara kadar yükselerek yaklaşık 11 haftanın zirvesini gördü. Ancak bu seviyede tutunamayarak sabah saatlerinde 1.947 dolara çekildi.

        Ons fiyatındaki yükseliş dolar/TL'nin 28.10'u görmesiyle birleşince spot piyasada gram altın 1.780 liraya kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Ardından gram altın fiyatı 1.753 liraya çekildi.

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        "GERİLİM AZALIRSA DÜŞER"

        Altındaki son gelişmelerle ilgli değerlendirmede bulunan Kitco Metals Kıdemli Analisti Jim Wyckoff “Orta Doğu'daki riskler altına yönelik güvenli liman talebini artırıyor. Altının yakın vadede 2.000 doların üzerine çıkacağını düşünüyorum. Orta Doğu'daki durum sakinleşirse altın geri çekilecektir, ancak şu anda piyasa daha fazla yükseliş bekliyor" ifadelerini kullandı.

        City Index Analisti Fawad Razaqzada ise, doların yükseliş eğilimini sürdürmesi ve ABD tahvil getirilerinin yeniden yükselişe geçmesiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti.

        POWELL'IN KONUŞMASI TAKİP EDİLECEK

        ABD'de tahvil faizlerinin yükselmesi geleneksel olarak altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaratıyor. Bu sebeple Fed'den gelen her mesaj altın fiyatları için büyük önem arz ediyor.

        Dolayısıyla bugün piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın New York Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşma dikkatle takip edilecek.

        ABD'de son 1 haftada gelen veriler hem tüketim hem de üretim tarafında ekonominin beklenenden güçlü bir performans gösterdiğini ortaya koydu. Bu verilere tek başına bakılsa Fed'in özellikle tüketimi frenlemek için daha fazla sıkılaşmaya gidebileceği beklenebilirdi. Ancak analistler piyasa faizlerindeki yükselişlerin gerekli sıkılaşmayı yarattığını dolayısıyla 1 Kasım'daki toplantıda Fed'in faizi sabit bırakmasına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirtiyor.

        Powell'ın bugünkü konuşmasında Fed'in aralık ve ocakta alacağı kararlara ilişkin ipuçları aranacak. Konuşmanın tonunun ne kadar şahin veya güvercin olduğu tartıya konulacak.

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