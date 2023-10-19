Gazze'deki hastane saldırısında çok sayıda kişi hayatını kaybetti! ABD: İsrail saldırıdan sorumlu değil
İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak 13. gününde devam ediyor. İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasının ardından en az 471 kişi hayatını kaybetti, dünya çapında protestolar düzenlendi. İsrail saldırıdan sorumlu olmadığını öne sürerken, ABD Başkanı Biden ve Pentagon da açıklamasında İsrail'in sorumlu olmadığını iddia etti. Bir Hamas yetkilisi, İsrail'in 24 saatlik ateşkesi kabul etmesi halinde grubun bazı rehineleri serbest bırakacağına inandığını söyledi
İsrail-Hamas çatışmaları 13. gününde devam ediyor...
İsrail'in 17 Ekim akşamı Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 471 kişi hayatını kaybetti, 342 kişi yaralandı. Dünyanın dört bir yanında İsrail'in saldırısı protesto edilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere birçok İsrailli yetkili saldırının sorumlusu olmadıklarını iddia etti. Dün İsrail'i ziyaret ABD Başkanı Joe Biden da saldırıya "patlama" dedi ve "Karşı taraf yapmış gibi duruyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gazze'deki hastane saldırısından önce hiçbir uyarı yapılmadığı kaydedildi.
Çatışmaların 13. gününde bilinmesi gerekenler neler?
SUNAK İSRAİL'E GİDİYOR
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.