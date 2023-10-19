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        Haberler Gündem 3. Sayfa APARTTA DEHŞET | Son dakika: Sevgilisini boğmaya çalıştı, yardım edenlere ateş açtı: 1 Ölü!- Adana haberleri

        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!

        Adana'da, 29 yaşındaki Ahmet Can Geben, tartıştığı sevgilisi 28 yaşındaki Nesrin S.'yi boğmaya çalıştı, ardından yardım etmek isteyen kaldığı aparttaki 58 yaşındaki Saadettin Tangüner'i pompalı tüfekle öldürdü. Tüfekle kaçan şüpheli, sokakta da hiç tanımadığı 3 kişiyi vurup, yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 07:49 Güncelleme: 19.10.2023 - 08:05
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        Sevgilisini boğmaya çalıştı! 3 kişiyi vurdu! Yardım edeni öldürdü!
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        Adana'da olay, Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Nadirler Apartmanı'nda meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Can Geben (29), kaldığı apartta, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Nesrin S. (28) ile tartıştı.

        SEVGİLİSİNİ BOĞMAYA ÇALIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre çıkan kavgada Geben, sevgilisinin boğazını sıkıp, boğmaya çalıştı. Nesrin S. Geben'in elinden kurtulup, yardım istedi.

        KADINA YARDIM ETMEK İSTEDİ

        Öldürülen Sadettin Tangüler, 58 yaşındaydı.
        Öldürülen Sadettin Tangüler, 58 yaşındaydı.

        Bu sırada Nesrin S.'nin sesine uyanan aynı apartta başka bir odadaki Sadettin Tangüner (58), kapıya yöneldi. Geben, odaya girip, Tangüner'i pompalı tüfekle boynundan ve kasığından vurdu.

        SOKAKTAKİ 3 KİŞİYİ YARALADI

        Koşarak daireden çıkan Geben, apartmanın önünde bekleyen ve olayla ilgisi olmayan Yiğit Can A. (30), Onur G. (27) ve Ömer Berkay A.'ya (25) da tüfekle ateş açtı.

        ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Şüpheli, bitişikteki inşaatın üst katına çıkarak saklandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 3 yaralı, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Tangüner'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı inşaatta yakaladı.

        HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Emniyete götürülen Nesrin S., ifadesinde, "Kıskançlık krizine girip, beni boğmaya çalıştı. Sonrasında yan odadaki adamı tüfekle vurdu" dedi. Şüpheli Geben ise uyuşturucu maddenin etkisinde olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Geben, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #adana
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