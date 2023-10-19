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        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek

        Microsoft tarafından geliştirilen ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka aracı, 1 Kasım'dan itibaren Office uygulamaları içerisindeki yerini alacak.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 19.10.2023 - 07:43 Güncelleme: 19.10.2023 - 07:43
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        Microsoft'un yeni yapay zeka asistanı sizin yerinize toplantılara girebilecek
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        BBC TÜRKÇE

        Microsoft tarafından geliştirilen ChatGPT’ye benzer bir yapay zeka aracı, 1 Kasım’dan itibaren Office uygulamaları içerisindeki yerini alacak.

        Microsoft 365 Copilot adı verilen araç, katılmama durumunda Teams üzerinde yapılan toplantıları özetleyebilecek.

        Email taslakları oluşturabilecek yeni araç, yeni belge, grafik ve Powerpoint sunumlarını da saniyeler içerisinde hazırlayabilecek.

        Microsoft, yeni aracın “angarya” işleri azaltacağını söylüyor. Ancak bu tür araçların, çalışanların yerini alması yönünde de endişeler dile getiriliyor.

        İşletmelerin ve insanların bu tür uygulamalarla, yapay zeka destekli yardıma bağımlı hale gelme ihtimali de diğer bir endişe nedeni.

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        Avrupa Yapay Zeka Kanunu ile Çin’in yapay zeka düzenlemeleri, insanların, karşı karşıya kaldıkları işlerin insanlar tarafından yapılmaması durumundan bundan haberdar olması gerektiğini belirtiyor.

        Microsoft’un mevcut aracında ise bunun olmayışı, bu tip düzenlemelerle ters düşebilir.

        Microsoft 365'in Genel Müdürü Collette Stallbaumer, Copilot kullanıcısının aracı kullanıp kullanmadığını açıklamasının insanlara bağlı olduğunu söylüyor.

        Stallbaumer, “Bu bir araç. Ve insanlar bunu sorumlulukla kullanma sorumluluğuna sahipler” diyor.

        Ancak AB, yapay zeka araçlarının sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlamanın, onları geliştiren firmaların elinde olduğunu belirtiyor.

        Collette Stallbaumer BBC

        Collette Stallbaumer

        Lansmanı öncesinde Copilot’u kullanma fırsatına sahip oldum.

        Araç, ChatGPT'nin temelini oluşturan teknolojinin aynısını kullanıyor. Microsoft, ChatGPT’yi geliştiren OpenAI şirketine de milyarlarca dolar yatırım yaptı.

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        Copilot’u Microsoft çalışanlarından Derek Snyder'ın dizüstü bilgisayarında kullandım. Araç, her kullanıcının kendi hesabına tanımlanıyor. Kullanıcılar ya kendileri ya da şirket erişimleriyle araca erişebiliyor.

        Microsoft, verilerin güvenli bir şekilde yönetildiğini, teknolojinin geliştirilmesi için kullanılmayacağını söylüyor.

        Stallbaumer, “Veri politikalarına saygı duyuluyor” diyor.

        Copilot'a dair ilk izlenimim, ofis işleri yapanlar için kullanışlı bir araç olacağı yönünde. Ama insan kaynaklarından tasarruf yapmayı hedefleyen şirketlerde de rekabetçi birer iş arkadaşı olabilir.

        Araç, tamamen hayal ürünü olan uzun e-mailleri saniyeler içerisinde özetleyebildi.

        Hiçbirimiz hiçbir e-maili okumamış olsak da Copilot, kısa bir yanıt önerdi. Aşağı doğru açılan bir menüde yanıtın daha güncel bir dille daha uzun hale getirilebilmesi için seçenekler sunuldu. Ardından da robot, önerilen fikirlere hayranlık duyulduğunu ifade eden ve heyecanla projeye dahil olunacağını belirten samimi bir cevap yazdı.

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        Bu işlemin ardından iki seçeneğimiz var: Ya e-maili göndermeden önce metni düzenleyebiliriz, ya da yapay zeka tarafından oluşturulan bu e-maili aynı şekilde gönderebiliriz. E-mailde, metnin Copilot tarafından oluşturulduğuna dair hiçbir ipucu yer almıyor.

        Aracın daha sonra bir Word dökümanı içeriğini baz alarak 43 saniye içerisinde Powerpoint sunusu hazırladığını da gördüm. Copilot, eğer varsa Word içerisindeki görselleri kullanabileceği gibi, telifi olmayan yeni görseller de yaratabiliyor. Araç basit ama etkili bir sunum oluşturdu.

        Copilot, sunumu daha renkli bir hale getirme talebimi ise anlamadı. Beni elle değişiklikler yapabileceğim Powerpoint menülerine yönlendirdi.

        Son olarak da Microsoft Teams toplantılarına baktık.

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        Teams, şirketler tarafından şirketiçi yazışmalar ve görüntülü toplantılar yapmak için kullanılan bir program.

        Copilot, bu toplantılarda yapılan tartışmanın içinde geçen çeşitli konuları tespit etti ve bunlara ait özetler sunabildi. Gerektiğinde bir kişinin ne söylediğini de özetleyebildi. Anlaşmazlıklar halinde de bu meselelerin artılarını ve eksilerini grafikler haline getirebildi. Tüm bunları yapması ise saniyeler aldı.

        Araç, toplantılarda kişilerin performanslarını ölçmek üzere programlanmamış. Yani toplantıdaki en iyi ya da en kötü konuşmaycıyı seçmiyor.

        Snyder’e, Copilot’un zaman ve emek konusunda tasarruf ettirdiğini fark eden insanların toplantılara girme zahmetinde bulunup bulunmayacağını sordum.

        Cevabı ise şakalıydı: “Çok fazla toplantı webinar’a (internet üzerinden yapılan seminer) dönüşebilir.”

        Teknoloji, şimdilik Teams’i aynı masada tek bir cihazda kullanan insanları, birbirlerine seslenmedikleri sürece ayırt edemiyor.

        Copilot’un aylık ücreti 30 dolar olacak. İnternet bağlantısıyla çalışan araç, çevrimdışı hizmet veremeyecek.

        Ancak bu tip teknolojileri, idari işlerde büyük kesintilere neden olacağı yönüyle eleştirenler de var.

        Oxford Üniversitesi Yapay Zeka Etik Enstitüsü'nde görev yapan Doç. Carissa Veliz, insanların bu tür araçlara aşırı derecede bağımlı olacağı konusunda endişelerini dile getiriyor.

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        #microsoft
        #Yapay Zeka
        #son dakika haberi
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