Universidad San Martin - Academia Cantolao düellosu

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Universidad San Martin, 12 Eylül 2018 Çarşamba günü Academia Cantolao takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:15. Universidad San Martin 1 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Academia Cantolao 3 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Universidad San Martin, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Academia Cantolao, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 489 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universidad San Martin kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Academia Cantolao sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Universidad San Martin önceki hafta Real Atletico Garcilaso mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Academia Cantolao ise Universitario karşılaşmasında 2-1 yenildi.

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