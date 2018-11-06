Universitario - Deportivo Municipal maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Universitario, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Deportivo Municipal takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 04:00. Universitario 20 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Deportivo Municipal 17 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Universitario, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Deportivo Municipal son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 430 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Universitario kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Municipal sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Universitario son hafta oynanan Academia Cantolao maçında 2-1 kazandı.

Deportivo Municipal ise Inti Gas Ayacucho maçında 2-0 kazandı.

Universitario, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 11 gol atıp 5 gol yedi.

Deportivo Municipal, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Municipal 5 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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