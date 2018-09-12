Üniversitelerin 2018 - 2019 eğitim dönemine ne zaman başlayacağı, öğrenciler tarafından merak ediliyor. İlkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 1. sınıf öğrencileri Pazartesi günü uyum haftası kapsamında okula başladı. 17 Eylül Pazartesi günü ise tüm okullarda ilk ders zili çalacak. Üniversitelerin ise ne zaman açılacağına dair detaylı bilgiler haberimizde.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2018 - 2019

Tüm üniversiteler aynı anda eğitime başlamıyor. Hatta bir üniversitenin içerisinde farklı bölümler bile aynı anda eğitime başlamayabilir. Bu nedenle üniversiteler ne zaman açılıyor sorusunun net bir cevabı yok. Her üniversitenin ayrı bir eğitim takvimi mevcut. Üniversiteyi kazanan öğrenciler kayıt yaptırdıktan sonra öğrenci işlerine danışarak veya üniversitelerin internet sitelerinden yayımladıkları akademik takvimlere bakarak üniversitelerinin ne zaman açılacağını öğrenebilirler.

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