YÖK Başkanı Özvar'dan kritik açıklama! İstanbul'da üniversiteler tatil edildi mi?
İstanbul'da Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okulların 2 gün süre ile tatil edildiği duyurdu. Yapılan son dakika açıklaması, "Üniversiteler tatil edildi mi? 24-25 Nisan İstanbul'da üniversiteler deprem nedeniyle tatil mi edildi?" sorularını gündeme getirdi. Konuya ilişkin en net açıklama YÖK Başkanı Özvar'dan geldi. İşte 24-25 Nisan İstanbul'da üniversitelerin durumu...
Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini bildirdi. Okulların tatil edilmesinin ardından üniversitelerin durumu, eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. İstanbul'daki depremlerle ilgili konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde eğitime devam edilip edilmeyeceğine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Peki, "Üniversiteler tatil edildi mi? 24-25 Nisan İstanbul'da üniversiteler deprem nedeniyle tatil mi edildi?" İşte detaylar...
İSTANBUL'DA 6.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.Saat 15.12'ye kadar en büyüğü 5.9 olan 51 artçı deprem kaydedildi
İSTANBUL'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil olduğunu açıkladı.
ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
YÖK Başkanı Erol Özvar da, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" açıklamasında bulundu.
BAKAN TEKİN'DEN HABERTÜRK'E AÇIKLAMALAR
Habertürk TV yayınına bağlanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu tür kriz anlarında kamu otoriteleri birbiriyle entegre çalışmalı. İçişleri Bakanımız AFAD'la yaptığı toplantıda içinde bulunduğumuz psikolojik ortam sebebiyle vatandaşlarımızın okulları ve okul bahçelerini kullanmak isteyebileceğini, bu yüzden okulların tatil edilmesinin uygun olacağını belirtince biz de değerlendirdik. Tedbir amaçlı değil İçişleri Bakanlığı'nın ve AFAD'ın çalışmalarına destek olmak açısından perşembe ve cuma günü okullarımızın tatil edilmesine karar verdik" dedi.