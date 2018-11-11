SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
sıvı uyuşturucu satan torbacı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Üniversiteli Ali'nin telefon rehberindeki torbacıya operasyon!

İstanbul Esenyurt'ta torbacıların kullandığı tespit edilen bir eve operasyon düzenleyen narkotimler, yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ve GHB adlı kimyasal sıvı ele geçirdi. Taksim’de bir otelde uyuşturucu komasına girmesi sonucu ölen üniversite öğrencisi Ali Rıza Eren’in telefon rehberinde ismi olan torbacı, operasyonda gözaltına alınırken, zehir tacirinin biberonla, evine gelen bağımlılara uyuşturucu madde kullandırdığı ortaya çıktı

11.11.2018 - 10:51 | Güncelleme: İHA

İstanbul Taksim’de 21 Ekim Pazar günü bir otelde ölü bulunan 28 yaşındaki Ali Rıza Eren’in uyuşturucu komasına girerek ölmesinin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında narkotimler, gence kimyasal sıvı olan GHB satarak ölümüne neden olan torbacı Ceyhun T. ile “Azat” lakaplı zehir tacirini yapılan operasyonla gözaltına almıştı. Gencin ölümüyle ilgili araştırmalarını derinleştiren narkotik polisi, üniversiteli gence bir torbacının daha uyuşturucu madde sattığını tespit etti.

Uyuşturucu nedeniyle otelde hayatını kaybeden Ali Rıza Eren.

EVDEN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Torbacıyı fiziki ve teknik takibe alan narkotimler, verileri toplamalarının ardından operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayan polis, geçen pazartesi günü saat 16.30 sıralarında harekete geçerek Esenyurt Saadetdere Mahallesi 95. Sokak üzerindeki binaya geldi.

Dairenin tespit edilmesinin ardından kapıyı çalan narkotimler, Deniz Ç.’yi (36) yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Polis ayrıca ters kelepçelenen torbacının elindeki tornavidayı da aldı. TİM ardından evde arama yapmaya başladı. Evi didik didik arayan narkotimler, çekmecenin çeşitli yerlerine gizlenmiş, çok sayıda ve miktarda metamfetamin ve ecstasy hap ele geçirdi.

"BEBE" YAZILI BİBERONLA UYUŞTURUCU İÇİRMİŞ

İHA'da yer alan habere göre detaylı arama yapan polis, bazanın altında çok miktarda “skunk” diye tabir edilen ot esrar buldu. Top haline getirilmiş çorapları da inceleyen polis, içerisinde yine ot esrar ele geçirdi. Su şişelerine bakan polis, damlası 500 liraya satılan çok miktarda GHB adlı kimyasal sıvıları da buldu. Hassas terazi, tomarla kilitli poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 500 lirayı da ele geçirilen narkotimlerin dikkatini “bebe” yazılı bir biberon çekti. Torbacının düzenek kurduğu biberonla, evine gelen bağımlılara uyuşturucu madde kullandırdığı ortaya çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aramaların ardından gözaltına alınan Deniz Ç., emniyette sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Deniz Ç., “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve sıvılar ise incelenmek üzere şubeye götürüldü.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X