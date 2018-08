3 | 10

Hindistan / Delhi

Belgesel fotoğrafçılığını yapabilmek için yoğun mesai ve ciddi bir özveri gerekiyor sanırım. Öyle değil mi?

Belgesel fotoğrafçılık hayata idealist bir bakış açısının ürünüdür. Çünkü bu alanda çalışmak için kendinizi ikinci plana koyarak özverili olmanız gerekiyor. Bu bazen aç ve susuz kalmak bazen de alıştığınız temizlik standartlarının lüks haline gelmesi demek olabiliyor. Gittiğiniz ülkelerin koşulları yetiştiğiniz topraklardan tamamen farklı hatta çok daha zor olabiliyor. Belgeselini yapmak istediğiniz konuya dahil olmak çoğu zaman çok kolay değil. Mesela bir mülteci kampında çalışma yapıyorsanız onları hissetmeniz ve anlamanız en önemlisi. Çünkü anlayıp hissedemediğiniz bir hayatın fotoğrafını çekerseniz tam olarak o koşulları yansıtamayabilirsiniz. Bazen ufakcık detaylar fotoğrafın en önemli ögesi oluyor. Tabi tüm bu olumsuzlukların yanında dünyada çok az kişinin sahip olabileceği güzellikleri de var. Dünyanın her tarafında dostlarınız ve her size yardımcı olmaya hazır yakınlarınız oluyor. Her kültüre dahil olarak edindiğiniz tecrübe ve birikimler sizin dünya insanı olma yolculuğunuzdaki süreci hızlandırıyor. Kültürlerimiz ne kadar farklı olursa olsun bunları harmanlayarak hep birlikte ortak bir noktada buluşmamızın hayal olmadığını görüyorsunuz.