Ünlü fotoğrafçı Rızacan Kumaş hedeflerini anlattı: Hedefim 236 farklı ülkede fotoğraf çekip sergi açmak
29.08.2018 - 12:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Belgesel fotoğrafçısı Rızacan Kumaş henü 26 yaşında. Son bir yılda 17 ülke 60 şehir gezen genç fotoğrafçı hedef büyülttü. Sırasıyla Nepal, Vietnam, Çin, Pakistan ve Tayland başta olmak üzere pek çok ülkeye giden Kumaş, 236 fotoğrafla 236 farklı ülkede sergi açmayı hayal ediyor. Hayallerine ulaşabilmek için 219 ülkeyi daha ziyaret etmesi gereken Rızacan Kumaş, Habertürk'ten Arif Hür'e fotoğrafçılık ve projeleri üzerine özel açıklamalarda bulundu
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Myanmar - Yetim Çocuklar Okulu
Son bir yıl içerisinde Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Hindistan ve Nepal başta olmak üzere 17 farklı ülkeyi gezerek belgesel fotoğrafı arşivinizi genişlettiniz. Kısa zaman içerisinde bu kadar mesafe kat etmek size neler hissediyorsunuz?
Farklı kültürlerde bulunmak inanılmaz. Yetiştiğiniz kültürün dışına çıktığınızda doğrularınızın ya da yanlışlarınızın yer değiştirebileceğini farkediyorsunuz. Örneğin Ortadoğu için kesinlikle doğru olan Uzak Asya'ya gittiğinizde yanlışa dönüşebiliyor. İran’da yediğim bir yemek sonrasında bana hesap ödetmemişlerdi. ‘Sen misafirsin’ diyerek para almadıkları gibi ekstra ikramlarda bulundular. O an farklı toplumlardaki İran algısı geldi aklıma, bize anlatılanlarla yaşadıklarım o kadar farklıydı ki...
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Nepal / Kathmandu
Projenize 'The World' adını verdiniz. Bunu biraz açar mısınız?
“The World” projem kapsamında dünya üzerinde kendi bağımsızlığını ilan etmiş 236 ülkenin belgesel niteliğindeki fotoğraflarını çekmeyi hedefliyorum. Projenin ilk aşaması tamamlandığında her ülkeden seçeceğim birer fotoğraf ile oluşturacağım 236 fotoğrafı tüm ülkelerde sergileyerek farklılıklarımıza rağmen ne kadar aynı olduğumuzu anlatmayı amaçlıyorum. Bu dünya hepimizin. Çeşitli sebeplerle gitmek istediğimiz yerlere gidemiyoruz ya da zorlanıyoruz. Toplumlar kendilerini hayali sınırlara kapatarak diğer toplumlardan soyutluyor bu da ortaya farklılıkların çıkmasına sebep oluyor. Özüne inersek hepimizin heyecanları, hevesleri, korkuları ve beklentileri çok benzer, DNA’larımız arasındaki fark %0.1’den daha az.
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Hindistan / Delhi
Belgesel fotoğrafçılığını yapabilmek için yoğun mesai ve ciddi bir özveri gerekiyor sanırım. Öyle değil mi?
Belgesel fotoğrafçılık hayata idealist bir bakış açısının ürünüdür. Çünkü bu alanda çalışmak için kendinizi ikinci plana koyarak özverili olmanız gerekiyor. Bu bazen aç ve susuz kalmak bazen de alıştığınız temizlik standartlarının lüks haline gelmesi demek olabiliyor. Gittiğiniz ülkelerin koşulları yetiştiğiniz topraklardan tamamen farklı hatta çok daha zor olabiliyor. Belgeselini yapmak istediğiniz konuya dahil olmak çoğu zaman çok kolay değil. Mesela bir mülteci kampında çalışma yapıyorsanız onları hissetmeniz ve anlamanız en önemlisi. Çünkü anlayıp hissedemediğiniz bir hayatın fotoğrafını çekerseniz tam olarak o koşulları yansıtamayabilirsiniz. Bazen ufakcık detaylar fotoğrafın en önemli ögesi oluyor. Tabi tüm bu olumsuzlukların yanında dünyada çok az kişinin sahip olabileceği güzellikleri de var. Dünyanın her tarafında dostlarınız ve her size yardımcı olmaya hazır yakınlarınız oluyor. Her kültüre dahil olarak edindiğiniz tecrübe ve birikimler sizin dünya insanı olma yolculuğunuzdaki süreci hızlandırıyor. Kültürlerimiz ne kadar farklı olursa olsun bunları harmanlayarak hep birlikte ortak bir noktada buluşmamızın hayal olmadığını görüyorsunuz.
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Çin - Kunming
Belgesel fotoğrafçılığının maddi getirisi ne düzeyde?
Dünya’da bağımsızlığını ilan etmiş 236 ülkeyi fotoğraflamayı hedeflemiş biri için düzenli yada ortalama bir kazançtan bahsetmek zor. Türkiye'deki basılı yayınların ve ajansların fotoğrafa ayırdıkları bütçe ne yazık ki çok düşük. Bu alandaki arz talep dengesi son yıllarda fotoğrafçıların aleyhinde değiştiğini görmek zor değil. Bu nedenle ben hedefime odaklandım ve devam etmek için elimdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanıyorum. Bu çabamı gören ve gerçekleştirdiğim proje ile kendi hedeflerini ortak bir noktada buluşturan özel şirketlerle işbirliği yapıyorum. Projemin şu ana kadar gerçekleştirdiğim bölümünü mevcut destekçilerim finanse etti. Geri kalan bölümü için de yeni teklifleri değerlendirmeye devam ediyorum. Şu anda bir kaç koleksiyoner işlerimi koleksiyonlarına katmaya başladı. Önümüzdeki dönemde sınırlı adette basılacak fotoğraflarımı da satışa sunarak daha geniş bir kitleden destek toplamayı hedefliyorum.
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Pakistan Afgan Mülteci Kampı
Pakistan'da durumlar nasıldı?
Pakistan’daki Afganistan Mülteci kampında yaşanan hayatları görmek çok etkileyiciydi. Kampın içinde çok kötü şartlar yaşanırken 10km ötedeki Pakistan’ın lüks alışveriş merkezlerinde bambaşka bir hayat yaşanıyordu. Bu zenginliğe rağmen mülteciler çok sık polis-asker baskısına maruz kalıyor, gitmeleri için sistematik tacizlerde bulunuluyordu. Bu tacizler geceleri yan taraftaki askeri bölgeden ateş açmaya kadar ileri gidebiliyordu.
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Rızacan Kumaş Pakistan Üniversitesi'nde ders verirken...
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