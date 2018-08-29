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Myanmar - Yetim Çocuklar Okulu

Son bir yıl içerisinde Irak, Azerbaycan, Kazakistan, Hindistan ve Nepal başta olmak üzere 17 farklı ülkeyi gezerek belgesel fotoğrafı arşivinizi genişlettiniz. Kısa zaman içerisinde bu kadar mesafe kat etmek size neler hissediyorsunuz?

Farklı kültürlerde bulunmak inanılmaz. Yetiştiğiniz kültürün dışına çıktığınızda doğrularınızın ya da yanlışlarınızın yer değiştirebileceğini farkediyorsunuz. Örneğin Ortadoğu için kesinlikle doğru olan Uzak Asya'ya gittiğinizde yanlışa dönüşebiliyor. İran’da yediğim bir yemek sonrasında bana hesap ödetmemişlerdi. ‘Sen misafirsin’ diyerek para almadıkları gibi ekstra ikramlarda bulundular. O an farklı toplumlardaki İran algısı geldi aklıma, bize anlatılanlarla yaşadıklarım o kadar farklıydı ki...