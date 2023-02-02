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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü isimler dinazorlarla buluştu

Ali Sunal, Sinem Uslu, Berfu Yenenler, Gizem Hatipoğlu, Özgür Ozan ve Beyti Engin, çocuklarıyla beraber Maximum Uniq'te izleyicilerle buluşan 'Dinosaurs World Live'ı izledi

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  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dünyaca ünlü dinozor şovu 'Dinosaurs World Live', Maximum Uniq'te izleyicilerle buluştu.
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri

    Gösterime ünlü isimler çocuklarıyla birlikte katıldı. Ali Sunal, Sinem Uslu, Berfu Yenenler, Gizem Hatipoğlu, Özgür Ozan ve Beyti Engin, çocuklarıyla beraber gösterimi izlemeye gelenler arasında yer aldı.
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri

    "DİNOZORLAR İLE TANIŞMAYA GELDİK"

    Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin ile birlikte gösterimi izlemeye geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Sunal, "Dinozorlar ile tanışmaya geldik. Kızımızı getirdik. Bir dinozor eksik, o da gelirse seriyi tamamlayacağız" diye konuştu.
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri

    "EZBERE BİLİYORUM"

    Evde çizgi film izlemeyi sevdiğini belirten Ali Sunal, "Çizgi filmlerin şarkılarını ezberledim. Özellikle Ezo'nun (Sunal) bütün şarkılarını ezbere biliyorum. Yani bir konser verilse baştan sona hepsini söylerim" ifadelerini kullandı.
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri

    Berfu Yenenler'in küçük oğlu Mete, annesinin kucağında uyuyakaldı. Yenenler, röportaj verdiği sırada kucağında uyuyan oğlunun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Horla bir de oğlum" esprisinde bulundu.
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri

    "CESARET EDEMEM"

    'Antidepresan' şarkısını seslendiren Nihat Doğan'ın taklidini yapan Yenenler, o görüntülerin hatırlatılması üzerine, "Şarkıyı söylemeye ben cesaret edemem. Videoları ben hazırlıyorum. Eşim Eser de bakıyor. Bazen beğenmiyor" açıklamasında bulundu.

    Dinosaurs World Live, 4 Şubat'a kadar Maximum Uniq'te minik misafirleriyle buluşacak.
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri

    Özgür Ozan ile çocukları
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri

    Gizem Hatipoğlu ile kızı Lila
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri

    Sinem Öztürk Uslu ile oğlu
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri

    Beyti Engin ile eşi ve kızı
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri
  • Ünlü isimler dinazorlarla buluştu - Magazin haberleri

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