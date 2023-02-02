"DİNOZORLAR İLE TANIŞMAYA GELDİK"



Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade ve kızı Narin ile birlikte gösterimi izlemeye geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Sunal, "Dinozorlar ile tanışmaya geldik. Kızımızı getirdik. Bir dinozor eksik, o da gelirse seriyi tamamlayacağız" diye konuştu.