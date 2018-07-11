Ünlü oyuncunun iddiasına göre; Yenisahra'da park yasağının bulunduğu bir noktada bekleyen taksici, Taşanlar'ın başka araca binmesine sinirlendi. Öfkeli adam hem Ahmet Tansu Taşanlar'a hem de diğer aracın sürücüsüne saldırdı.



'Bize küfür etti' diyen Taşanlar, yaşadıklarını Twitter sayfasında takipçileri ile paylaştı ve söz konusu taksiciyi ifşa etti.

Taksi şoförü çıkan haberlerden sonra şu açıklamayı yaptı:

Yanında hanımefendiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecekti. Sonra başka bişr taksiyle pazarlık yapmaya başladı. Bir taksi geldi 80 TL'lik yere 40 TL'ye götürebileceğini söyledi. O taksici de zaten oraya gidecekmiş. Yakıt parasını bedavaya getirmek istedi. Benim ekmeğimle oynadı. Sonra bende burada pazarlık yapmayın deyince Ahmet Tansu Taşanlar 'sen benim kim olduğumu biliyor musun? Seninle uğraşacağım' dedi. Onu dedikten sonra bende sinirle bu hareketi yaptım. Kesinlikle küfür etmedim. Üç tane evladım var, onların üzerinde yemin ederim.