        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Harika Avcı ortaya çıktı

        Harika Avcı ortaya çıktı

        Uzun süredir gözlerden uzak olan ve çeşitli iddialarla gündeme gelen Harika Avcı, müzik sektörüne döndü

        Giriş: 12.09.2025 - 10:31 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:31
        Harika Avcı ortaya çıktı
        Bir dönemin ünlü şarkıcısı ve oyuncusu Harika Avcı'nın, maddi sıkıntılarla boğuştuğu ve ciddi sağlık sorunları yaşadığı iddia edilmişti. Avcı'ya siroz teşhisi konulduğu ve tedavi olmayı reddettiği de ileri sürülmüştü.

        Aradan geçen uzun yılların ardından Harika Avcı, müzik dünyasına dönüş yaptı.

        'Anılar' adlı şarkıyı seslendiren Avcı; "Sizce beni klonlamış olabilir mi? Yapay zekâ demesinler" diyerek, görüntülerini paylaştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından sevenlerine de seslendi.

        Harika Avcı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Yıllar sonra yeniden sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyim. Şarkımız yayında! Dinlerken bir de paylaşır, hikâyenize eklerseniz çok mutlu olurum. Her paylaşımınız, bana güç ve sevgi olarak geri dönüyor. Sizleri çok seviyorum.

