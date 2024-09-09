Ünlüler konuk oyuncu

BBB Production imzalı , yapımcılığını Ercan Saatçi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın’ın oturduğu, senaryosunu Suat Özkan ve Ali Can Yaraş’ın kaleme aldığı 'Leydi Di' film seti birbirinden ünlü isimleri ağırladı.

Komedi unsuru yüksek bir hikayeyi yakında vizyona taşıyacak filme; Burak Elmas, Çelik Erişçi, Fikret Orman, Erkut Usta, Burak Karabacak, Metin Şen ve Ozan Güven gibi alanlarında birbirinden başarılı isimler konuk oldu ve sette eğlenceli anlar ortaya çıktı.

Yılın iddialı komedi filmlerinden olan Leydi Di’nin kadrosunda; Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Arif Pişkin, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven, Hakan Örge, Fırat Topkorur, Ömür Arpacı, Osman Albayrak, Anıl Çelik, Elif Verit, Burak Pamuk, Ekin Pasvanoğlu gibi usta isimler yer alıyor