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        Ünlüler konuk oyuncu

        'Leydi Di' film seti birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Komedi unsuru yüksek bir hikayeyi yakında vizyona taşıyacak filme; Burak Elmas, Çelik Erişçi, Fikret Orman, Erkut Usta, Burak Karabacak, Metin Şen ve Ozan Güven filmde konuk oyuncu olarak rol aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 08:48 Güncelleme: 09.09.2024 - 08:48
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        BBB Production imzalı , yapımcılığını Ercan Saatçi’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kamil Aydın’ın oturduğu, senaryosunu Suat Özkan ve Ali Can Yaraş’ın kaleme aldığı 'Leydi Di' film seti birbirinden ünlü isimleri ağırladı.

        Komedi unsuru yüksek bir hikayeyi yakında vizyona taşıyacak filme; Burak Elmas, Çelik Erişçi, Fikret Orman, Erkut Usta, Burak Karabacak, Metin Şen ve Ozan Güven gibi alanlarında birbirinden başarılı isimler konuk oldu ve sette eğlenceli anlar ortaya çıktı.

        Yılın iddialı komedi filmlerinden olan Leydi Di’nin kadrosunda; Mahir İpek, Özge Özder, Safa Sarı, Bestemsu Özdemir, Arif Pişkin, Celil Nalçakan, Muharrem Türkseven, Hakan Örge, Fırat Topkorur, Ömür Arpacı, Osman Albayrak, Anıl Çelik, Elif Verit, Burak Pamuk, Ekin Pasvanoğlu gibi usta isimler yer alıyor

        Dürüst ve sadık bir Yeminli Malî Müşavir olan Nevzat Kesik (Mahir İpek), manevi oğlu muhasebeci Güven (Safa Sarı) tarafından bir dolandırıcılık planının içine düşer. Güven, büyük aşkı Maya (Bestemsu Özdemir) ile birlikte Nevzat’ın müşterisi Aziz'i (Celil Nalçakan) dolandırıp kaçmak için harekete geçer. Ancak Maya'nın çalıştığı Leydi Di Pavyon'unun sakinleri, Aziz'in alacaklıları derken oyun içinde yeni oyunlar kurulur, plan kontrolden çıkar. Haklı haksız, mafya, polis derken büyük ganimet kimde kalacak, Nevzat masumiyetini nasıl ispat edecek.

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        #Leydi Di
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