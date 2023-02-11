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Ünlüler yardım merkezinde

Ünlü oyuncular, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yapılan yardım faaliyetlerine katıldı

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AA

  • Serenay Sarıkaya, Kaan Yıldırım, Burcu Biricik, Tolga Tekin, Tuğrul Tülek, Sarp Apak, Onur Buldu, Giray Altunok, Cihangir Ceyhan, Öner Erkan ve Burak Deniz, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan 'Deprem Yardım Merkezi'nde toplanan eşyaların paketlenmesine ve TIR'lara taşınmasına destek verdi.
  • Ünlüler yardım merkezinde! Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Cihangir Ceyhan... - Magazin haberleri

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yürüttüğü çalışmalara katılan ünlü isimler, gönüllülerle gıda, giysi, bebek maması, bebek bezi, ayakkabı, battaniye ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemelerini TIR'lara yükledi.
  • Ünlüler yardım merkezinde! Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Cihangir Ceyhan... - Magazin haberleri

    Gönüllü destek vermek üzere merkeze gelenler arasında yer alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Tamer Levent, Şenay Saçbüker, Şehnaz Bölen, Bensu Orhunöz, Emrah Özertem, Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler, Bennu Yıldırımlar, Özge Özder ve birçok İBB Şehir Tiyatroları oyuncusu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.
  • Ünlüler yardım merkezinde! Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Cihangir Ceyhan... - Magazin haberleri

    İBB'den alınan bilgiye göre; merkeze gelenler arasında tarihçi, yazar İlber Ortaylı ile oyuncu Aras Bulut İynemli, Hande Doğandemir, Berkay Ateş, Güven Murat Akpınar, Engin Öztürk, Salih Bademci, Timur Acar, Çağlar Çorumlu ve Hasibe Eren yer aldı.
  • Ünlüler yardım merkezinde! Serenay Sarıkaya, Aras Bulut İynemli, Cihangir Ceyhan... - Magazin haberleri

    İBB tarafından bölgeye, içinde yardım malzemesi bulunan çok sayıda TIR gönderildi.

    Fotoğraflar: AA


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