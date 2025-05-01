Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerden 1 Mayıs mesajları

        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları

        Ünlü isimler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bayram günü olarak ilan edildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı Haberi Görüntüle

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanırken; ünlüler, duygularını dile getirdi.

        Türkan Şoray: İşçi ve emekçi kardeşlerimin bayramını kutlarım.

        Hülya Koçyiğit: Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        Ajda Pekkan: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlu olsun.

        Ata Demirer: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        Sıla Gençoğlu: Emekçilerin uluslararası dayanışma gününü kutlarım. İyi bayramlar.

        Mert Fırat: Tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun.

        Fazıl Say: 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı kutlu olsun.

        Kerem Alışık: Bereketi en bol yağmur alın teridir. Temiz ve terli alınları ile çorbasını kaynatan, aşına hiç acı tuz katmadan sıcak yürekleri ve namuslu elleriyle dünyayı omuzlarının üstünde taşıyan tüm emekçilerimizin Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        REKLAM

        Doğa Rutkay Kamal: Annem 1 Mayıs kutlamalarında. Onu videodan tanıyıp yakaladım. Mesaj attım. Hemen hatırladı. Her 1 Mayıs coşkuyla kutlardık dedi. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bugün; alın terinin, emeğin, dayanışmanın ve birlikte üretmenin günü… İnsanca yaşam, adil çalışma koşulları ve eşit haklar için mücadele eden tüm emekçileri saygıyla selamlıyorum. Sadece bir gün değil, her gün emeğe değer vermek dileğiyle… Emeğin olduğu her yerde umut vardır.

        Hasibe Eren: İşçinin, emekçinin hak ettiği çalışma ve yaşam şartlarına kavuşacağı günlerin hayaliyle 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.

        Deniz Seki: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        Semiramis Pekkan: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        İlker Kaleli: Bu dünyayı ayakta tutan emeğin, hakkın ve alın terinin günü kutlu olsun.

        Melisa Sözen: Emek neydi? Emek alın teriydi, dürüstlüktü, çalışkanlıktı. Üretmek, üretime destek vermek, dünyayı yaşanabilir bir yer kılmak için verilen özveriydi emek. Hakkı ödenmez kıymetli emekçilerini 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun. Özgürce doyasıya kutlanan, alan elin veren eli incitmediği nice bayramlara.

        .png
        .png
        ÖNERİLEN VİDEO
        #1 Mayıs
        #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Halı sahada kalbi durdu! 12 gün sonra...
        Gergin gece
        Gergin gece
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı