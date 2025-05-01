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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 11:17 Güncelleme: 01.05.2025 - 11:17
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti. Kabulde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yer aldı. Erdoğan, "Kutlayacağımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerle birlikte tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

        'ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLARINI KORUMAK TEMEL ÖNCELİĞİMİZ'

        Erdoğan, işçi ve işverenlerin refah seviyesinin yükseltilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade ederek, "Emek bizim hem inancımızda hem tarihimizde hem de kültürümüzde büyük bir kutsiyet taşır. Milletçe bu günlere gelmemizde emek vermenin, say etmenin, sabırla çalışmanın önemli bir yeri vardır. Biz emek ve alın terini merkeze alarak inşa ettiğimiz medeniyetimizi örnek bir iş ahlakıyla süslemiş anlayışın mirasçılarıyız. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur; 'Kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.' Emeğin hak ettiği itibarı gördüğü, çalışanın hakkını aldığı, güçsüzün güçlüye ezdirilmediği tarihimiz, işte bu hakikatin ışığında şekillenmiştir. Bu yüksek bilince sahip çıkmak, emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik" diye konuştu.

        'SENDİKAL GÜVENCELERİ GÜÇLENDİRDİK'

        23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sendikal hakları yeniden ele alarak önemli ölçüde iyileştirdik. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık. Çalışma hayatının tüm aktörlerini kapsayan geniş kaplamlı reformlar yaptık. Tüm kesimler için fırsat eşitliğini önceleyen yenilikleri devreye aldık. Emekçilerimizin hak ve hukukunun korunmasına ilişkin hassasiyetimizi yalnızca sözlerimizle değil, son dönemde hız verdiğimiz çalışmalarımızla da açıkça ortaya koyduk. Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma Günü yaparak resmi tatil ilan ettik. Sendikalar ve Toplu İç Sözleşmesi Kanunu'nu revize ederek, toplu sözleşme sistemini daha kuşatıcı hale getirdik. Kamu görevlilerimizin de toplu sözleşme hakkından yararlanmalarını sağladık. Daha önce türlü zorluklarla boğuşan sendikalarımızın kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri güçlendirdik, grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu yürürlüğe koyarak çalışma şartlarını ve alınacak tedbirleri azami suretle iyileştirdik. Belediyelerde çalışan taşeron işçilerimize ve sözleşmeli personele kadro imkanı tanıdık. Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve hac izinleri de dahil, kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. Bu yıl yüzde 30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık. İşverenlerimize yönelik asgari ücret desteğimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz. Burada sayamayacağımız kadar çok projeyi, hizmeti, yatırımı hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah aynı azimle, aynı istek ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

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