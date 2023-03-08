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Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları

Sanat ve televizyon dünyasının ünlü simaları, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte ünlü isimlerin mesajları...

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  • Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları! Dünya Kadınlar Günü için hangi ünlü ne paylaştı? - Magazin haberleri

    SİBEL CAN

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Bugünlerde en çok ihtiyacımız olandır kadın... Umuttur, hassasiyettir, dayanışmadır ve tabii en önemlisi şefkattir... Üzüntülüyüz ama güçlü olmalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun, yaralarımız bir an önce sarılsın...
  • Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları! Dünya Kadınlar Günü için hangi ünlü ne paylaştı? - Magazin haberleri

    ÖZGE ULUSOY

    Babam Haydar Ulusoy, Ankara Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun ilk erkek üyesiydi. 4 Aralık 2022 günü yaya geçidinden geçerken, yüksek hızla giderken telefonuna bakan bir kadın tarafından katledilmeseydi bugün bizleri arar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlardı. Onu çok özlüyorum...
  • Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları! Dünya Kadınlar Günü için hangi ünlü ne paylaştı? - Magazin haberleri

    NURGÜL YEŞİLÇAY

    Bu büyük enkazın ortasından da haykıralım hep birlikte; yaşasın kadınlar, yaşasın çocuklar, yaşasın insanlar! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...
  • Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları! Dünya Kadınlar Günü için hangi ünlü ne paylaştı? - Magazin haberleri

    YONCA EVCİMİK

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
  • Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları! Dünya Kadınlar Günü için hangi ünlü ne paylaştı? - Magazin haberleri

    İREM DERİCİ

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü...
  • Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları! Dünya Kadınlar Günü için hangi ünlü ne paylaştı? - Magazin haberleri

    DEMET AKBAĞ

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü...
  • Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları! Dünya Kadınlar Günü için hangi ünlü ne paylaştı? - Magazin haberleri

    FİLİZ AKIN

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü...
  • Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları! Dünya Kadınlar Günü için hangi ünlü ne paylaştı? - Magazin haberleri

    EBRU GÜNDEŞ

    8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun.
  • Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları! Dünya Kadınlar Günü için hangi ünlü ne paylaştı? - Magazin haberleri

    ÇAĞLA ŞIKEL

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü...
  • Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları! Dünya Kadınlar Günü için hangi ünlü ne paylaştı? - Magazin haberleri

    MUSTAFA CECELİ

    8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.
  • Ünlülerden '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajları! Dünya Kadınlar Günü için hangi ünlü ne paylaştı? - Magazin haberleri

    8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

    Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.

    Amerika Sosyalist Partisi, 28 Şubat 1909'da New York'ta bir 'Kadınlar Günü' düzenledikten sonra 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı, her yıl bir 'Kadınlar Günü' düzenlenmesini önerdi.

    1917'de Sovyet Rusya'da kadınlar oy hakkı kazandıktan sonra 8 Mart ulusal bayram oldu. 'Kadınlar Günü', 1967'de feminist hareket tarafından benimsenene dek ağırlıklı olarak sosyalist hareketler ve komünist ülkeler tarafından kutlandı. 1975'te Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlandı.

    Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1977'de aldığı kararla üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.

    Türkiye'de de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü', ilk kez 1921'de iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimiyle gerçekleştirildi.

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