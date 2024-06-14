Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya-İskoçya maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Almanya-İskoçya maçı CANLI YAYIN

        Almanya-İskoçya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında ev sahibi Almanya, Münih'te İskoçya'yı konuk ediyor. Almanya İskoçya maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.06.2024 - 20:53 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        EURO 2024'te ilk düdük çaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya'nın ev sahipliğinde başlayan ve 14 Temmuz'a kadar sürecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Almanya ile İskoçya, A Grubu'nda kozlarını paylaşıyor.

        STAT: Allianz Arena

        HAKEM: Clement Turpin (Fransa)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Kroos, Andrich, İlkay Gündoğan, Musiala, Wirtz, Havertz

        İskoçya: Gunn, Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson, McTominay, Christie, McGregor, McGinn, Adams

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN

        Turnuvayı organize eden Almanya, elemeleri oynamadan direkt gruplarda yer aldı. 2024 yılında 4 hazırlık maçı yapan Almanlar, 3 kez galip gelirken, 1 defa da berabere kaldı. Bu süreçte Fransa'yı 2-0, Hollanda'yı 2-1 ve Yunanistan'ı 2-1 yenen Almanya, Ukrayna ile de 0-0 berabere kaldı.

        REKLAM

        İskoçya ise elemelerde A Grubu'nda İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs ile mücadele etti. Grubu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla ikinci sırada tamamlayan İskoçya, Avrupa Futbol Şampiyonası bileti aldı.

        A Grubu'nun diğer müsabakasında, Macaristan ile İsviçre cumartesi günü karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Acılı aile Habertürk'e konuştu
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Eylem Tok ve oğlu ABD'de yakalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Aralarında kürtaj anlaşmazlığı çıktı
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İsrail saldırılarında kaç çocuk öldü?
        İranlı dağcı, Ağrı Dağı'nda yaşamını yitirdi
        İranlı dağcı, Ağrı Dağı'nda yaşamını yitirdi
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Dortmund'da Nuri Şahin dönemi!
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Otoyol, otogar, havalimanları ve sınır kapılarında bayram yoğunluğu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        Dolu yağışı CHP mitingini vurdu
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        14 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?