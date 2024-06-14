Almanya-İskoçya maçı CANLI YAYIN

Almanya'nın ev sahipliğinde başlayan ve 14 Temmuz'a kadar sürecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Almanya ile İskoçya, A Grubu'nda kozlarını paylaşıyor.

STAT: Allianz Arena

HAKEM: Clement Turpin (Fransa)

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Kroos, Andrich, İlkay Gündoğan, Musiala, Wirtz, Havertz

İskoçya: Gunn, Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson, McTominay, Christie, McGregor, McGinn, Adams

Turnuvayı organize eden Almanya, elemeleri oynamadan direkt gruplarda yer aldı. 2024 yılında 4 hazırlık maçı yapan Almanlar, 3 kez galip gelirken, 1 defa da berabere kaldı. Bu süreçte Fransa'yı 2-0, Hollanda'yı 2-1 ve Yunanistan'ı 2-1 yenen Almanya, Ukrayna ile de 0-0 berabere kaldı. REKLAM