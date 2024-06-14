Almanya-İskoçya maçı CANLI YAYIN
Almanya-İskoçya maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) açılış maçında ev sahibi Almanya, Münih'te İskoçya'yı konuk ediyor. Almanya İskoçya maçına dair tüm detaylar haberimizde...
Almanya'nın ev sahipliğinde başlayan ve 14 Temmuz'a kadar sürecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Almanya ile İskoçya, A Grubu'nda kozlarını paylaşıyor.
STAT: Allianz Arena
HAKEM: Clement Turpin (Fransa)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Kroos, Andrich, İlkay Gündoğan, Musiala, Wirtz, Havertz
İskoçya: Gunn, Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson, McTominay, Christie, McGregor, McGinn, AdamsMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
Turnuvayı organize eden Almanya, elemeleri oynamadan direkt gruplarda yer aldı. 2024 yılında 4 hazırlık maçı yapan Almanlar, 3 kez galip gelirken, 1 defa da berabere kaldı. Bu süreçte Fransa'yı 2-0, Hollanda'yı 2-1 ve Yunanistan'ı 2-1 yenen Almanya, Ukrayna ile de 0-0 berabere kaldı.
İskoçya ise elemelerde A Grubu'nda İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs ile mücadele etti. Grubu 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla ikinci sırada tamamlayan İskoçya, Avrupa Futbol Şampiyonası bileti aldı.
A Grubu'nun diğer müsabakasında, Macaristan ile İsviçre cumartesi günü karşılaşacak.