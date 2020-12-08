'Unutulmaz Hayatların Reçeteleri' kitapçılarda

İstanbullu bir Rum olan aşçı ve yazar Meri Çevik Simyonidis’in yeni kitabı Unutulmaz Hayatların Reçeteleri, çıktı! Müziğin hiç dinmediği meyhaneler, mis kokulu pastaneler, rengârenk şekerlemeciler ve rüya gibi çikolata fabrikaları… Unutulmaz Hayatların Reçeteleri, İstanbul mutfağının Rum kültürüyle yoğrulmuş lezzetlerine ve tarih kokan lezzet duraklarına doğru iştah açıcı, nostaljik bir yolculuk sunuyor.

İstanbulum Tadım Tuzum Hayatım serisine yeni bir kitap daha ekleyen Meri Çevik Simyonidis, yeni kitabıyla okurlarını, şehrin tarihine yapacakları lezzetli bir keşfe davet ediyor. İnci Pastanesi’nden Elit Çikolata’ya, Todori Meyhanesi’nden Neşe Taverna’ya kadar İstanbul’un geçmişine tanıklık eden onlarca mekânın işletmecileriyle yapılan röportajlardan oluşturulan kitap özel yemek tarifleri, altın değerinde tavsiyeler ve önemli püf noktaları da içeriyor. İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflarda yerini alan Unutulmaz Hayatların Reçeteleri, Rum ustaların hayat hikâyelerini aktarırken eski İstanbul’dan yaşam manzaraları da sunuyor.