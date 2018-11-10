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Ürdün'de sel felaketi: 4 kişi öldü, 3 bin 500 turist tahliye edildi

Ürdün'ün Daba bölgesinde şiddetli yağış sonucu sel felaketi meydana geldi. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 500 turistin ise tahliye edildiği bildirildi

10.11.2018 - 00:09 | Güncelleme: İHA

Ürdün Bilgi İşleri Bakanı Jumana Ganimat, ülkenin güneyinde Daba bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 2’si çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ürdün'ün Daba, Madaba ve Petra bölgelerinde yağışların yol açtığı selde yüzlerce araç mahsur kalırken, sivil savunma ekiplerinin sel sularına kapılan çok sayıda kişiyi kurtardığı öğrenildi. Sel felaketinin yaşandığı turistik Petra kentinde ise 3 bin 500 turistin tahliye edildiği kaydedildi.

Öte yandan yaklaşık 3 hafta önce Ürdün’ün Ölüdeniz (Lut Gölü) bölgesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde 14'ü öğrenci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetmişti. Ürdün Turizm Bakanı Lina Annab ile Eğitim Bakanı Azmi Muhafaza, Ölüdeniz bölgesinde meydana gelen sel felaketinin ardından 1 hafta önce istifa etmişti.

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